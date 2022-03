Corr Très bonne année pour Mirabaud, qui a étoffé volumes et résultats

Genève (awp) - La croissance a été au rendez-vous pour Mirabaud l'année dernière, que ce soit au niveau des volumes ou des recettes. Le groupe bancaire genevois a dégagé un résultat net amélioré de 12,8% à 40,5 millions de francs suisses.

La collecte d'argent s'est révélée moins forte que celle de l'année précédente. Les afflux nets ont ainsi atteint 652 millions de francs suisses, à comparer aux 810 millions de 2020, selon les indications fournies mardi par l'établissement fondé en 1819.

A fin décembre, la masse sous gestion s'élevait à 38,9 milliards de francs suisses, soit une progression de 11,4% sur un an. L'activité de gestion d'actifs représentait une part de 9,7 milliards.

Les recettes ont progressé de 4,7% à 312,7 millions de francs suisses, dont 259,8 millions tirés des commissions. Les charges ont pris 2,4% à 252,5 millions. Le résultat opérationnel apuré des éléments extraordinaires a crû de 19% à 50,0 millions.

"Après un second exercice marqué par la pandémie et ses effets sur les échanges internationaux et l'économie, les résultats de notre maison pour 2021 sont positifs; au-delà de la hausse des marchés financiers", affirme Yves Mirabaud, associé gérant senior, cité dans le communiqué.

L'exercice 2021 a été également marqué par l'épilogue - mi-décembre - de l'affaire Juan Carlos, liée au transfert en 2008 par le ministère des finances d'Arabie Saoudite d'une somme de 100 millions de francs suisses sur un compte ouvert auprès de la banque genevoise, dont l'ayant droit économique était l'ex-roi d'Espagne.

Mirabaud s'est félicité d'un "acquittement pur et simple", soulignant qu'aucune infraction de blanchiment d'argent n'a été commise par le groupe.

Sollicité par AWP, le groupe bancaire affirme que la clientèle russe représente un faible pourcentage de ses actifs totaux. "Aucun client de la banque ne figure sur la liste des sanctions prises dans le cas de la crise ukrainienne", explique Mirabaud dans une prise de position écrite.

fr/jh/rq/buc