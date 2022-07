Corr USA: l'inflation américaine pourrait s'enraciner (compte-rendu réunion Fed)

Washington (awp/afp) - Les responsables de la banque centrale américaine ont exprimé en juin leur inquiétude sur la possibilité qu'une inflation vertigineuse s'enracine et réitéré leur volonté de continuer à relever les taux d'intérêt pour atténuer les pressions sur les prix, selon le compte-rendu de leur dernière réunion politique publié mercredi.

Lors de la réunion du comité de politique monétaire les 14 et 15 juin, ils ont déploré "que les pressions inflationnistes n'aient pas encore montré de signes de ralentissement", ce qui signifie que la hausse des prix pourrait être "plus persistante qu'ils ne l'avaient prévu auparavant", selon le document, les fameuses "Minutes" de la Réserve fédérale (Fed).

Lors de cette réunion, ils ont procédé à une hausse des taux d'intérêt de 0,75 point de pourcentage, soit la plus agressive en près de 30 ans.

Les membres du Comité FOMC ont aussi estimé qu'une autre augmentation du même ordre de grandeur pourrait être décidée en juillet également, pointant du doigt les prix à la consommation qui ont bondi de 8,6% en mai sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis plus de quatre décennies.

De nombreux décideurs ont déclaré qu'il y avait "un risque important... qu'une inflation élevée puisse s'enraciner" et l'opinion pourrait "remettre en question la détermination du Comité" à juguler la spirale inflationniste.

Le compte-rendu insiste sur le fait que les responsables sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour refroidir l'économie au moins jusqu'à la fin de l'année.

Avec les prix élevés de la nourriture, de l'énergie, du logement et d'autres biens qui pèsent sur les familles américaines, les responsables de la Fed "ont souligné qu'un raffermissement approprié de la politique monétaire, associé à des communications claires et efficaces, serait essentiel pour rétablir la stabilité des prix".

Pour autant, la Fed signale que malgré sa volonté de contrôler les prix, l'inflation pourrait continuer sa course folle étant donné une conjoncture internationale incertaine avec la poursuite de la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, qui ont aggravé les pressions sur les prix.

