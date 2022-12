Corr USA: l'inflation côté producteurs plus forte qu'attendu en novembre

Washington (awp/afp) - Les prix de gros aux Etats-Unis ont enregistré une hausse plus forte qu'attendu sur un mois en novembre, mais ont enregistré un net ralentissement sur un an, selon cette mesure de l'inflation côté producteurs publiée vendredi par le département du Travail.

La hausse des prix a été de 0,3% sur un mois, comme en octobre, plus forte cependant que la progression de 0,2% qui était attendue par les analystes, selon l'indice PPI.

Sur un an, toutefois, la hausse est bien moins forte, à 7,4%, contre 8,1% le mois dernier. Il s'agit du 5e mois d'affilée de ralentissement de l'inflation annuelle pour les producteurs.

Ce sont notamment les services qui voient leurs prix augmenter, précise le département dans son communiqué.

"La tendance au ralentissement (de l'inflation) est en place", a commenté Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics.

L'inflation PPI mesure l'inflation du point de vue des fabricants et vendeurs.

L'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs, a fortement ralenti en octobre sur un an, à 7,7% contre 8,2% en septembre. Les données de novembre seront publiées mardi.

L'inflation vue par les consommateurs est également mesurée par un autre indice, le PCE, qui est privilégié par la banque centrale américaine (Fed), mais publié plus tard dans le mois que l'indice CPI. En octobre, il a ralenti à 6,0% sur un an contre 6,3% en septembre, et la Réserve fédérale (Fed) veut le ramener autour de 2%.

Les responsables de la Fed auront leur prochaine réunion mardi et mercredi. Ils ont averti qu'ils se tiennent prêts à relever les taux moins fortement que ces derniers mois, et une hausse d'un demi-point de pourcentage est attendue, contre trois quarts de point lors des dernières réunions.

afp/ck