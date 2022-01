Corynne Roux-Buisson rejoint Swiss Life Asset Managers en France

Swiss Life Asset Managers France a annoncé le recrutement de Corynne Roux-Buisson au poste de Responsable Gestion Taux et Crédit. Corynne Roux-Buisson – nommée en remplacement de Mathilde Lacoste, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle – rapportera directement à Denis Lehman, Directeur de la Gestion d’actifs valeurs mobilières et membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point de vue fonctionnel, à Daniel Holtz, Head of Credit de Swiss Life Asset Managers.



Corynne Roux-Buisson aura notamment pour mission de consolider les capacités de gestion taux et crédit (à l'exception de la gestion High Yield qui demeure sous la responsabilité d'Edouard Faure) et de participer activement au développement de l'offre sur cette classe d'actifs, en France et à l'international.



Corynne Roux-Buisson dispose d'une expérience de plus de 25 ans. Elle débute sa carrière au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations au poste de gérante de portefeuille junior et rejoint ensuite JP Morgan Asset Management, à Londres, puis BNP au poste de trader junior pour compte propre sur les produits de taux et devises, toujours à Londres.



Entre 1999 et 2015, Corynne Roux-Buisson évolue chez BNP Paribas en tant que gérante de portefeuille senior credit & aggregate. Elle rejoint Allianz Global Investors en 2015 au poste de Senior Portfolio Manager (credit and aggregate funds).



Spécialiste des questions de durabilité dans l'univers obligataire, Corynne Roux-Buisson a participé à la mise en œuvre et la promotion de solutions ISR auprès de clients institutionnels et " retail ".