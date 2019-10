Cosmétiques: Shiseido rachète la marque américaine Drunk Elephant pour 845 M USD

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais des cosmétiques Shiseido a annoncé mardi l'acquisition de Drunk Elephant, jeune marque américaine de soins de la peau, pour 845 millions de dollars (770 millions d'euros environ), afin de muscler ses ventes aux Etats-Unis.

L'opération est destinée à renforcer Shiseido sur le marché américain, et notamment auprès des jeunes consommateurs, les "millennials" et la "génération Z", selon un communiqué du groupe.

La marque Drunk Elephant a été fondée en 2012 par Tiffany Masterson, une mère au foyer de Houston, au Texas (sud des Etats-Unis). Ses ventes ont rapidement progressé depuis, grâce à une habile communication sur les réseaux sociaux et un positionnement sur le segment de la cosmétique "propre" (censée être sans ingrédients nocifs), qui a le vent en poupe.

La marque devrait réaliser un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars cette année (+67% sur un an), a précisé Shiseido, qui prévoit de finaliser son acquisition d'ici la fin de cette année.

En 2018, Shiseido a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1.094 milliards de yens (9,3 milliards d'euros), une hausse de 8,9% sur un an, essentiellement tirée par la Chine et le "travel retail" (boutiques dans les zones de transports, notamment les aéroports).

afp/ck