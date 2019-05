Cosmétiques : des OPA sur les outsiders Oriflame et Avon 1 22/05/2019 | 10:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Deux opérations se profilent dans les cosmétiques : Avon devrait être racheté par Natura tandis que la famille créatrice d'Oriflame souhaite retirer le dossier de la cote. Ces transactions portent sur des acteurs qui capitalisent moins de 2 milliards de dollars et qui sont donc des petits poucets face aux géants de la spécialité. Cap sur la suède où les fondateurs du groupe suédois Oriflame Holding ont formulé une offre de rachat de l'entreprise libellée à 227 couronnes suédoises par action, alors que le titre ne cotait que 168,35 SEK avant l'annonce. En bourse, la marque de cosmétiques s'envole de 33,5% à 225 SEK. La famille Jochnick, qui possède déjà 31% du capital, considère que le groupe doit se recentrer sur ses marchés clefs, un chantier compliqué par son statut d'entreprise faisant appel à l'épargne. Les membres indépendants du conseil d'administration d'Oriflame ont monté un comité pour se prononcer sur la proposition, qui valorise 100% du capital à 12,8 milliards de couronnes, soit environ 1,3 milliard de dollars.

La gamme Optimals d'Oriflame (Source Société) La gamme Optimals d'Oriflame (Source Société)

L'autre événement de la journée dans le secteur, c'est le probable rachat de l'américain

L'autre événement de la journée dans le secteur, c'est le probable rachat de l'américain Avon Products par le brésilien Natura Cosmeticos , qui avait déjà acquis The Body Shop auprès de L'Oréal en 2017. Le Wall Street Journal a révélé que la transaction est toute proche, tandis que le Financial Times parle d'un prix de 2 milliards de dollars, pour une capitalisation avant opération de 1,42 milliard de dollars. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AVON PRODUCTS 1.91% 3.2 110.53% L'ORÉAL 0.87% 243.4 19.93% NATURA COSMÉTICOS 0.36% 56.2 24.89% ORIFLAME HOLDING AG 32.82% 223.6 -15.02%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue