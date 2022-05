Cosmétiques: le japonais Shiseido circonspect sur ses perspectives

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais de cosmétiques Shiseido est resté jeudi sur ses prévisions prudentes concernant ses résultats pour son exercice calendaire 2022, jugeant "difficile de quantifier précisément" l'impact de la pandémie et des tensions géopolitiques sur son activité.

Relevant dans un communiqué les "incertitudes actuelles du marché résultant de la pandémie, des tensions géopolitiques croissantes, des fluctuations des taux de change et du prix des matières premières", le groupe a dit examiner plusieurs scénarios et remis à plus tard l'annonce de nouvelles prévisions.

Celles formulées en février sont donc restées quasiment inchangées, ajustées seulement à la marge avec l'adoption des normes comptables IFRS pour ses pronostics.

Shiseido table pour 2022 sur un bénéfice net de 44 milliards de yens (334,8 millions de francs suisses), ce qui serait un recul de 6,2% sur un an.

Hors éléments exceptionnels (coûts de restructuration, dépréciations, etc.), il prévoit un bénéfice opérationnel de 62 milliards de yens, qui représenterait un bond de 45,7% sur un an et des ventes à hauteur de 1075 milliards de yens (-6,4%)

Son premier trimestre a été marqué par des ventes décevantes sur ses deux principaux marchés: au Japon, où des mesures de restriction en place jusqu'à mi-mars face au variant Omicron ont limité les dépenses des ménages, et en Chine, où la politique "zéro Covid" a laminé la consommation.

Shiseido a néanmoins constaté une reprise de ses ventes en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que dans son activité "travel retail" (boutiques duty-free principalement dans les aéroports).

Il a enregistré maigre un bénéfice net trimestriel de 4,4 milliards de yens comparé à une perte nette de 11,1 milliards de yens l'année précédente. Celle-ci était cependant due principalement à la fin d'accords de licence de Shiseido dans les parfums avec le groupe de mode italien Dolce & Gabbana.

Son bénéfice opérationnel s'est établi également à 4,4 milliards de yens, et ses ventes ont quasiment stagné à 234 milliards de yens (-1,3% sur un an).

