Cosumar : RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 0 01/06/2020 | 12:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2019 ---------------------------------------------------------------------------------- Chers Actionnaires, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément à vos statuts, pour vous présenter les résultats de l'exercice 2019 et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2019. -0- 1- Environnement de marché L'évolution par segment de produit et des parts de marché s'établit comme suit : (En milliers de tonnes) 2019 % 2018 % Evolution Absolu % Pains 349,3 29,2 357,9 29,6 -8,6 -2,4 Lingots -Morceaux 177,0 14,8 176,4 14,6 0,6 0,3 Granulés 670,4 56,0 672,9 55,7 -2,5 -0,4 Total 1 196,6 100,0 1 207,2 100,0 -10,5 -0,9 Le taux de croissance du marché national ressort à - 0,9% à fin 2019 par rapport à fin 2018. Cette évolution est imputée principalement au retrait des ventes des pains (-2,4%) et des granulés (-0,4%), tandis que le segment des lingots-morceaux enregistre une légère hausse de (+0,3%). La répartition des ventes entre Cosumar et ses filiales se présente ainsi : (En milliers de tonnes) 2019 2018 Cosumar Filiales Marché Cosumar Filiales Marché Pains 298,2 51,1 349,3 312,9 45,0 357,9 Lingots -morceaux 177,0 0,0 177,0 176,0 0,4 176,4 Granulés 416,1 254,3 670,4 432,4 240,5 672,9 Total 891,2 305,4 1 196,6 921,3 285,9 1 207,2 Part de marché (%) 74,5 25,5 100,0 76,3 23,7 100,0 - Pain : Ce segment occupe 29,2% du marché, avec une baisse de la quote-part de Cosumar au profit de ses filiales. Les ventes de pain à sucre enregistrent un retrait de -8,6 mt. Cédant ainsi 2,4 point par rapport à la même période de l'exercice précédent. - Lingots -morceaux : Les ventes des lingots-morceaux marquent une légère progression entre les deux exercices(+0,3%). - Granulés : Ce segment occupe 56,0% du marché. Ses ventes marquent une évolutionde -0,4%, avec une baisse de la quote-part de Cosumar, cédant ainsi 1,0 point au profit de ses filiales, par rapport à l'exercice précédent. Cosumara assuré l'approvisionnement de 74,5% du marché vs 76,3% en 2018. Cette baisse est expliquée par une bonne campagne agricole au niveau des sucreries de betterave. 2- Faits marquants 2-1 Amont agricole - Emblavement de 58.181 ha de betterave contre 49.365 ha l'année précédente ; - Production de 591 mt en 2019, soit une augmentation de +6,4% par rapport à 2018 (+35,6 mt) ; - Réussite de la mise en œuvre du projet de transformation digitale de l'amont agricole ayant pour objectif le pilotage du périmètre sucrier. 2-2 Financier - EBE consolidé IFRS en 2019 ressort à 1.840 Mdh contre 1.814 Mdh en 2018 et RNPG en 2019 à 924 Mdh contre 891 Mdh en 2018. 2-3 Ressourceshumaines La structure des effectifs permanents pour l'exercice 2019 se présente comme suit : 2019 2018 Directeurs et cadres 213 218 Maîtrises 881 839 Employés 196 265 Ouvriers 113 88 Total permanents 1 403 1 410 L'effectif baisse de 7 personnes depuis le début de l'exercice (103 recrutements et 110 départs). 2-4 Projets QSE L'activité QSE a été marquée par les actions suivantes : A) Suta - Réussite de l'audit de renouvellement de la certification Amont Agricole ISO 9001 version 2015 ; - Réussite de l'audit de renouvellement QSE ISO 9001 version 2015 ; - Réussite de l'audit de renouvellement de la certification ISO 50001 ; - Réussite de l'audit de suivi de la certification conformité sociale (NM 00-5-601) ; - Réussite de l'audit de renouvellement du label RSE CGEM. B) Sunabel - Réussite de l'audit IMANOR sur la conformité sociale selon la norme NM 00.5.601 (usines MBK et KEK) ; - Réussite de l'audit SEMAC d'accréditation du laboratoire de réception à l'usine KEK ; - Réussite de l'audit QSE de l'usine MBK suivant les nouvelles versions ISO 9001 V 2015 ISO 14001 V 2015 OHSAS 18001. C) Surac - Réussite de l'audit d'accréditation laboratoire et la transition vers la nouvelle norme ISO 17025 V 2017 (usines MBK et KSB) ; - Réussite de l'audit de renouvellement QSE suivant les nouvelles versions ISO 9001 V 2015 ISO 14001 V 2015 OHSAS 18001 (usines MBK et KSB) ; - Réussite de l'audit de suivi n°2 de la mise en conformité sociale selon la NM 00.05.601 (Usine KSB). 2-5 Investissements Les investissements consolidés à fin décembre 2019 s'élèvent à 684,7 Mdh et se détaillent ainsi : (En Mdh)



2019 2018 Cosumar SA 351,8 307,1 Filiales 332,8 198,4 684,7 505,5 (En Mdh) Ces investissements concernent principalement : -L'amélioration de l'efficacité énergétique du groupe ; -L'augmentation des capacités de stockage ; -La poursuite des mises à niveau et maintenance de l'outil industriel. 3- Activité Cosumar 3-1 Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires commercial s'établit à 6.676,2 Mdh, enregistrant une hausse de 414,9 Mdh (+6,6%) comparativement à fin décembre 2018, et s'explique comme suit : (En Mdh) 2019 2018 Evolution Absolu % Ventes de sucre 6 197,3 5 869,3 328,0 5,6 Ventes de coproduits - Mélasse 177,8 173,5 4,3 2,5 - Pellets, pulpe et divers 301,1 218,4 82,7 37,9 Total 6 676,2 6 261,2 414,9 6,6 Cette évolution du chiffre d'affaires est expliquée principalement par l'amélioration de l'activité export. La ventilation des ventes par segment de produits est comme suit : (En milliers de tonnes) 2019 2018 Evolution Absolu % Pain 298,2 312,9 -14,8 -4,7 Lingots -Morceaux 177,0 176,0 1,0 0,6 Granulés 934,3 808,0 126,3 15,6 Total sucre 1 409,4 1 296,9 112,6 8,7 Mélasse 144,8 156,0 -11,3 -7,2 Pellets & pulpes 190,4 163,8 26,6 16,2 Le volume des ventes de sucre s'établit à 1.409,4 mt, enregistrant une hausse de +8,7% (+112,6 mt) comparativement à fin décembre 2018 suite à l'augmentation du volume des ventes à l'export. 3-2 Production 3-2-1Activité de raffinage La production conditionnée de la raffinerie a évolué comme suit : (En milliers de tonnes) 2019 2018 Evolution Absolu % Pain 242,0 265,6 -23,6 -8,9 Lingots -Morceaux 177,4 177,3 0,1 0,1 Granulés 740,8 634,3 106,5 16,8 Total 1 160,2 1 077,2 83,1 7,7 La production s'établit à 1.160,2 mt, en augmentation de +7,7% comparée à 2018. Cette variation est expliquée par l'augmentation des ventes à l'export, malgré une conjoncture internationale difficile. 3-2-2 Activité sucrerie de Doukkala - Démarrage précoce de la campagne 2019 le 17 Avril, contre le 22 Avril lors de la campagne de 2018 ; - Amélioration de la richesse cossette de +0,1 point (17,4% contre 17,3%) suite à la formulation de fertilisation à la parcelle via le Smart Blender ; - Baisse du rendement à l'hectare : 88,6 T/ha contre 93,2 T/ha en 2018 ; - Un taux d'extraction de 84,0% contre 85,2% en 2018 ; - Réussite de la mise en œuvre du projet de transformation digitale de l'amont agricole ayant pour objectif le pilotage du périmètre sucrier. Les données de la campagne betteravière 2019 se résument ainsi : Sucrerie Sidi Bennour 2019 2018 Démarrage usine (date) 17-avr 22-avr Superficie récoltée (mha) 19,6 18,7 Rendement (t/ha) 88,6 93,2 Betterave traitée (mt) 1 577,2 1 596,00 Richesse cossette (%) 17,4 17,3 Taux d'extraction (%) 84,0 85,2 Sucre extrait (mt) 230,6 234,7 Mélasse commercialisable (mt) 64,3 58,4 Pellets / Pulpes (mt) 132,6 109,3 3-2-3 Activité sucrerie de Zaio L'activité de l'exercice 2019 a été marquée par les événements majeurs suivants : - Démarrage précoce de la campagne, le 25 Avril contre le 10 Juin en 2018; - Augmentation de la superficie récoltée : 6918 ha contre 2218 ha durant la campagne 2018 ; - Baisse du rendement à l'hectare de 3,6 T/ha (55 T/ha contre 58,6 T/ha en 2018) ; - Amélioration du taux d'extraction de 4,07 points (84,17% contre 80,10% en 2018), effet de la bonne performance de la campagne agricole 2019 ; - Réussite de la mise en œuvre du projet de transformation digitale de l'amont agricole ayant pour objectif le pilotage du périmètre sucrier ; - Baisse de la facture énergétique suite à l'utilisation de la biomasse ; - Réussite des audits de suivi QSE, FSSC 22000 et l'accréditation des laboratoires ; - Certification ISO 50001 relative à la performance énergétique. Les données de la campagne betteravière 2019 se résument ainsi : Sucrerie Zaio 2019 2018 Démarrage usine (date) 25-avr 10-juin Superficie récoltée (mha) 6,9 2,2 Rendement (t/ha) 55 59 Betterave traitée (mt) 364,6 124,4 Richesse cossette (%) 17,7 17,7 Taux d'extraction (%) 84,2 80,1 Sucre extrait (mt) 54,3 17,7 Mélasse commercialisable (mt) 15,9 5,6 Pellets / Pulpes (mt) 38,0 8,8 4- Comptes Sociaux Les principaux indicateurs financiers se résument comme suit : (En Mdh) 2019 2018 Chiffre d'affaires commercial 6 676,2 6 261,2 Résultat d'exploitation 1 041,5 1 052,4 Résultat financier 82,5 152,2 Résultat non courant 72,7 -109,6 Résultat avant impôts 1 196,7 1 095,0 Résultat net 871,1 800,8 Marge brute d'autofinancement 1 108,1 973,6 Investissements 351,8 307,1 Effectif 875,0 884,0 4-1Le résultat d'exploitation s'établit à 1.041 ,5 Mdh à fin décembre 2019, marquant une baisse de 10,8 Mdh (-1,0%) par rapport à fin décembre 2018, expliquée principalement par la baisse du volume des ventes local de Cosumar SA au profit de ses filiales, et par l'enrichissement de la facture énergétique. 4-2Le résultat financier s'établit à 82,5 Mdh, en baisse de 69,7 Mdh, suite à la variation de l'endettement par rapport à l'exercice précédent. 4-3Le résultat non courant ressort à 72,7Mdh soit une hausse de 182,3 Mdh par rapport à la même période de l'exercice écoulé, expliquée principalement par le paiement du redressement fiscal en 2018. 4-4 Par conséquent, l e résultat net ressort à 871,1 Mdh, en amélioration de 70,3 Mdh (8,8%) par rapport aux réalisations de 2018. 4-5 Situation financière Les principaux indicateurs financiers se résument ainsi : (En Mdh) 2019 2018 Capitaux propres & assimilés 4 182,0 4 270,7 Fonds de roulement 2,3 157,8 Besoin en fonds de roulement 542,5 823,5 Endettement net 540,2 665,7 La situation financière à fin décembre 2019 est marquée par : - La baisse des capitaux propres et assimilés est expliquée par la distribution d'un dividende exceptionnel en 2019 ; - Le fonds de roulement baisse de 155,5 Mdh par rapport à l'exercice précédent ; - Le BFR affiche une amélioration de 281,0 Mdh par rapport à fin décembre 2018 ; - Par conséquent, l'endettement net ressort à 540,2 Mdh, en amélioration de 125,5 Mdh par rapport à 2018. 5- Activité filiales 5-1 Chiffre d'affaires Quantité (mt) Valeur (Mdh) 2019 2018 2019 2018 Pain 51,1 45,0 272,4 239,7 Lingot -morceau 0,4 2,3 Granulés 254,3 240,5 1 077,7 1 021,6 Sucre blanc 305,4 285,9 1 350,1 1 263,6 Mélasse 82,9 104,5 106,0 114,2 Pellet/Pulpe 224,5 227,7 170,3 139,0 Divers 38,5 48,0 Total 1 664,9 1 564,7 Le chiffred'affaire des filiales atteint 1.664,9 Mdh en 2019 enregistrant une augmentation de 100,2 Mdh (6,4%) comparativement à 2018. Cette évolution s'explique par l'augmentation du volume des ventes des produits finis (+19,5 mt). 5.2. Amont agricole Canne Betterave 2019 2018 2019 2018 Superficie récoltée (mha) 9,4 8,8 31,7 28,5 Rendement (t/ha) 59,1 70,0 56,2 62,8 Richesse Réception (%) 12,1 12,8 18,4 17,5 Tonnage réceptionné (mt) 555,9 612,9 1 781,7 1 788,4 Au niveau des périmètres canniers, le tonnage réceptionné affiche un retrait de 57 mt suite à la baisse du rendement à l'hectare de 11 points. S'agissant des périmètres betteraviers, le tonnage réceptionné est en légère diminution en raison de la baisse du rendement à l'hectare de 6,6 points, compensée par l'augmentation des superficies récoltées. 5.3. Activité industrielle Canne Betterave 2019 2018 2019 2018 Tonnage traité (mt) 555,9 612,9 1 666,5 1 680,3 Richesse traitée (%) 11,8 12,5 18,1 17,2 Extraction sucre blanc (mt) 46,7 58,2 259,7 245,1 Taux d'extraction (%) 71,2 76,0 86,1 84,8 Mélasse (mt) 25,1 25,6 61,5 59,7 Pellet / Pulpe (mt) 237,9 224,3 La production de sucre blanc s'établit à 306,4 mt, en légère hausse par rapport à la même période de l'année écoulée. La production au niveau du périmètre cannier affiche une baisse de 11,5 mt, due au retrait du tonnage traité et du taux d'extraction. Cette baisse est compensée par une augmentation de 14,6 mt au niveau du périmètre betteravier, expliquée principalement par l'amélioration du taux d'extraction et de la richesse. 5-4 Résultats sociaux agrégés filiales (En Mdh)



Evolution 2019 2018 Absolu % Chiffre d'affaires 1 664,9 1 564,7 100,2 6,4 Résultat d'exploitation 383,8 333,8 50,0 15,0 Résultat financier -10,5 -7,8 -2,7 34,0 Résultat non courant -46,3 64,3 -110,6 NS Résultat net 224,9 326,1 -101,2 -31,0 Marge brute d'autofinancement 352,8 449,0 -96,3 -21,4 Investissements 335,7 198,4 137,3 69,2 Effectif permanent 514 512 2 0,4 (En Mdh) 5-4-1 Le résultat d'exploitation agrégé des filiales s'établit en 2019 à 383,8 Mdh en hausse de 50,0 Mdh (+15,0%) par rapport à 2018, expliquée principalement par l'augmentation du volume des ventes des produits finis en 2019 et l'amélioration du taux d'extraction au niveau des sucreries de betterave . 5-4-2 Le résultat financier a connu une baisse par rapport à 2018 de 2,7 Mdh. 5-4-3 Le résultat non courant en 2019 s'élève à -46,3 Mdh après le dénouement du contrôle fiscal à Surac et Sunabel. 6- Activité Groupe 6-1 Production 6-1-1 Extraction Groupe Cosumar sa Filiales 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Superficie récoltée (mha) 67,6 58,1 26,5 20,9 41,1 37,2 Rendement (t/ha) 65,9 73,5 79,9 89,6 56,9 64,5 Tonnage traité (mt) 4 164,2 4 013,6 1 941,8 1 720,5 2 222,4 2 293,1 Richesse traitée (%) 17,0 16,5 17,5 17,3 16,5 15,9 Extraction équivalent blanc (mt) 591,2 555,7 284,9 252,4 306,4 303,3 Taux d'extraction (%) 83,7 83,8 84,1 84,8 83,4 83,0 Mélasse (mt) 166,8 149,5 80,2 64,1 86,6 85,4 Pellet/pulpe (mt) 408,5 341,0 170,6 116,7 237,9 224,3 La production de sucre blanc s'établit à 591,2 mt, en hausse de 35,6 mt par rapport à 2018 et s'explique principalement par l'augmentation des superficies récoltées et l'amélioration de la richesse. 6-1-2Raffinage Groupe Cosumar sa Filiales 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Raffinage (mt) 1 149,8 1 067,2 1 135,4 1 037,0 14,4 30,2 Le niveau de la production de l'activité raffinage est en augmentation de +82,7 mt, suite à l'amélioration de l'activité export. 6-2 Comptes consolidés (En Mdh) 2019 2018 Evolution Absolu % Chiffre d'affaires 8 211,5 7 667,1 544,3 7,1 EBE 1 839,5 1 814,4 25,1 1,4 Résultat d'exploitation courant 1 455,3 1 450,0 5,4 0,4 Autres produits et charges d'exploitation non courants -4,9 -138,3 133,4 -96,4 Résultat des activités opérationnelles 1 450,4 1 311,7 138,7 10,6 Résultat financier -72,0 7,1 -79,2 NS Résultat net des activités poursuivies 930,5 892,2 38,2 4,3 Résultat net 924,7 892,2 32,4 3,6 Résultat net part du groupe 923,8 891,0 32,7 3,7 Capacité d'autofinancement opérationnelle 1 770,1 1 585,1 185,0 11,7 Investissements -684,7 -505,5 -179,2 35,4 Effectif fin de période 1 403 1 410 -7,0 -0,5 6-2-1 Le chiffre d'affaires à fin 2019 s'établit à 8.211,5 Mdh, en augmentation de 544,3 Mdh par rapport à fin 2018, effet principal de la l'amélioration de l'activité export. 6-2-2 Le résultat d'exploitation courant à fin 2019 atteint 1. 455,3 Mdh, en augmentation de 5,4 Mdh par rapport à fin 2018 expliqué principalement par : · Le développement de l'activité export ; · L'augmentation des tonnages traités dans les sucreries de betterave de 207 mt par rapport à fin 2018 ; 6-2-3 Les a utres produits et charges d'exploitation non courants s'améliorent de 133,4 Mdh, expliqué principalement par le paiement du redressement fiscal en 2018 ; 6-2-4 Le résultat des activités opérationnelles s'établit à 1.450,4 Mdh contre 1.311,7 Mdh à fin 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 138,7 Mdh ; 6-2-5 Le résultat financier marque une baisse de 79,2 Mdh par rapport aux réalisations de 2018, expliquée par la variation de l'endettement par rapport à l'exercice écoulé; 6-2-6 En conséquence, le résultat net part du groupe ressort à 923,8 Mdh, en amélioration de 32,7Mdh (+3,7 %) par rapport à l'exercice écoulé. 6-2-7 Situation financière Les principaux indicateurs financiers se résument comme suit : (En Mdh) 2019 2018 Evolution Absolu % Capitaux propres 5 102,2 5 170,3 -68,2 -1,3 Capitaux propres - part du Groupe 5 095,4 5 163,9 -68,5 -1,3 BFR opérationnel 1 616,4 1 936,2 -319,8 -16,5 Endettement net 1 085,6 1 043,7 42,0 4,0 La situation financière est marquée à fin 2019 par : · Les capitaux propres consolidés en 2019 atteignent 5.102,2 Mdh, en diminution de 68,2 Mdh, suite à la distribution d'un dividende exceptionnel en 2019 ; · Le besoin en fonds de roulement s'allège de 319,3 Mdh en 2019 par rapport à 2018 ; · L'Endettement net ressort à 1.085,6 Mdh, en hausse de 42,0 Mdh par rapport à 2018, suite à la prise en compte des dettes liées aux contrats de location opérationnelle conformément à la norme IFRS 16 en application depuis Janvier 2019. Les dettes fournisseurs au 31 Décembre 2019 se répartissent comme suit : 7-Conventions visées à l'article 57 de la Loi sur les Sociétés Anonymes : 7-1 Convention de prestation de conditionnement entre Cosumar et Sunabel (Convention écrite) Nature et objet de la convention :La convention prévoit des prestations de conditionnement du sucre entre Cosumar et Sunabel dans le cadre de l'optimisation de l'outil de production. Modalités essentielles : Date d'effet : 2019 · Rémunération : 321 dh/ht/t pour le 1 kg, 267 dh/ht/t pour le 2 kg. Le mont ant comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2019 pour 9 751 tonnes s'élève à KMAD 2 691 décaissé en totalité. 7-2 Convention de prestation de raffinage entre Cosumar et Surac (Convention écrite) Nature et objet de la convention : La convention prévoit des prestations de raffinage du sucre entre Cosumar et Surac dans le cadre de l'optimisation de l'outil de production. Modalités essentielles: Date d'effet : 2019 · Rémunération : 600 dh/ht/t Le montant comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2019 pour 14 399 tonnes s'élève à KMAD 8 674 décaissé à hauteur de KMAD 6279. 7-3 Convention de prestation de conditionnement entre Cosumar et Surac (Convention écrite) Nature et objet de la convention :La convention prévoit des prestations de conditionnement du sucre entre Cosumar et Suracl dans le cadre de l'optimisation de l'outil de production. Modalités essentielles : Date d'effet : 2019 · Rémunération : 321 dh/ht/t pour le 1 kg, 267 dh/ht/t pour le 2 kg. Le montant comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2019 pour 5 254,40 tonnes s'élève à KMAD 1 435,6 décaissé en totalité. 8- Perspectives : ­ Finalisation de l'opération des semis de betterave, avec une superficie de 57,3 mha ; ­ La conjoncture actuelle du marché mondial, caractérisée par la reprise de la prime de blanc, offre une meilleure visibilité pour l'activité export en 2020. Concernant la crise sanitaire, le Groupe COSUMAR, grâce à l'engagement et la mobilisation de ses partenaires et de son capital humain, déploiera tous les moyens nécessaires pour l'approvisionnement régulier du marché national en sucre en assurant un déroulement normal de l'activité de la raffinerie de Casablanca et des campagnes sucrières. Cette crise correspond à un évènement post clôture sans impacts sur les comptes 2019. En effet l'activité est bien orientée en ce début d'année et le Groupe ne prévoit pas de risque opérationnel particulier lié à la crise sanitaire actuelle. -0- Vos Commissaires aux comptes feront dans leur rapport l'analyse des comptes et du bilan. Ceux-ci font apparaître un bénéfice net comptable de 871.073.223,25 dirhams que nous vous proposons d'affecter au compte « Réserves Facultatives ».



dirhams que nous vous proposons d'affecter au compte « Réserves Facultatives ». Nous vous proposons de fixer à 120.000,00 DH le montant brut des jetons de présence alloués à chaque administrateur au titre de l'exercice 2020. Nous vous donnons maintenant lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95, établi par vos Commissaires aux comptes. Les mandats des commissaires aux comptes, ERNST & YOUNG et Deloitte Audit, viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée. Nous vous proposons de les renouveler pour une période statutaire de trois (3) années. En application de l'article 142 de la loi n° 20-19 ayant modifié et complété la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, nous vous présentons ci-après la liste des mandats, fonctions et emplois de nos administrateurs membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés, au cours de l'exercice 2019 : v M. Abdellaziz Abarro Entité Administrateur/emplois ou fonctions AFRIMINES Gérant AB2 CONSULT Gérant v RCAR représenté par Mme Ouafae Mriouah Entité Administrateur/emplois ou fonctions Marsa Maroc Administrateur et membre du comité Stratégique, investissements, rémunérations et nominations JFC V Administrateur SAI MDIQ Administrateur PREV Invest Administrateur FUIR Administrateur et membre du comité d'audit Cap Mezzanin II Administrateur Infra Maroc Administrateur et membre du comité d'investissement consultatif v M. Régis Karim Salamon Entité Administrateur/emplois ou fonctions WILMAR GENEVE Responsable Analyse Marché v M. Mohammed FIKRAT Entité Administrateur/emplois ou fonctions SUNABEL Administrateur et Président directeur général SURAC Administrateur et Président directeur général SUTA Administrateur et Président directeur général SUCRUNION Administrateur et Président directeur général COSUMATRADE Administrateur et Président directeur général COSUMAGRI Administrateur et Président directeur général WILMACO Administrateur DURRAH Administrateur COMAGUIS Administrateur et Président du Conseil d'Administration v M. Virgilio Lopes Fagundes Entité Administrateur/emplois ou fonctions Raizen and Wilmar Sugar Pte Ltd Administrateur et Chief Marketing Officer CSC Sugar LLC Administrateur v M. Khalid Cheddadi Entité Administrateur/ emplois ou fonctions AFMA Administrateur et membre AL MADA HOLDING Administrateur et membre A6 IMMOBILIER Administrateur et membre ATLAS HOSPITALITY MOROCCO Administrateur et membre BANQUE POPULAIRE Administrateur et membre BRASSERIES DU MAROC Administrateur et membre CFG BANK Administrateur et membre CIMENTS DU MAROC Administrateur et membre EQDOM Administrateur et membre IMC Administrateur et président du conseil d'Administration JORF FERTILIZERS COMPANY V Administrateur et membre LAFARGE HOLCIM MAROC Administrateur et membre OLEA CAPITAL Administrateur et membre RISMA Administrateur et membre SAPRESS Administrateur SOCIETE DE SEL DE MOHAMMEDIA Administrateur et membre SOMED Administrateur et membre SONASID Administrateur et membre WARAK PRESS Administrateur LESIEUR Président du Conseil d'administration v Wafa Assurance, représentée par M. Mohamed Ramses Arroub Entité Administrateur/ emplois ou fonctions LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCE (ATTIJARI ASS. TUNISE) Administrateur WAFA Assurance VIE SENEGAL Administrateur WAFA Assurance Vie CAMEROUN Administrateur PRO ASSURNon- Vie CAMEROUN WAFA Assurance VIE Côte d'Ivoire Administrateur Wafa Assurance Côte d'Ivoire Administrateur A6 Immobilier Administrateur ACAMSA Administrateur Inter Mutuelles Assistance Membre du Conseil de Surveillance SUTA Administrateur SUCRUNION Administrateur MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND (MIF) Administrateur AKWA AFRICA Administrateur MARSA MAROC Membre du Conseil de Surveillance v MAMDA, représentée par M. Hicham Belmrah Entité Administrateur/ emplois ou fonctions Attijariwafa Bank Administrateur BCP Administrateur LESIEUR Administrateur RISMA Membre du Conseil de Surveillance MAGREBAIL Administrateur SONASID Administrateur AL MADA Administrateur CAM Membre du Conseil de Surveillance SOMED Administrateur Afriquia SMDC Administrateur NSI Administrateur AKWA Africa Administrateur Ryad Ressort Developpement Administrateur CAT Administrateur MAMDA IT Administrateur Resort Co Administrateur UIR Membre du Conseil de Surveillance FUIR Administrateur OLEA CAPITAL Administrateur SURAC Administrateur SUNABEL Administrateur ALHIF Membre du Conseil de Surveillance MSF Administrateur AM INVEST Administrateur MASSSIMISSA Administrateur A6 IMMOBILIER Administrateur UPLINE VENTURE Administrateur NEBETOU Membre du Conseil de Surveillance AMLAK DEV Administrateur AC1 Administrateur 3P FUND Membre du Conseil de Surveillance UPLINE INVEST FUND Administrateur NARJIS INVEST Administrateur CAP MEZZANINE Administrateur AGRAM INVEST Administrateur KANTARA Administrateur OIF Administrateur CFG DEV Administrateur ACAMSA Administrateur v M. Jean-Luc Robert Bohbot Entité Administrateur/ emplois ou fonctions CHELSEA ESTATES NZ PTY LIMITED Administrateur PIONEER SUGAR MILLS PTY. LTD Administrateur WILMAR AUSTRALIA PTY LIMITED Administrateur WILMAR AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN AUSTRALIA PTY LTD) Administrateur WILMAR BIOETHANOL (AUSTRALIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN BIOETHANOL PTY LTD) Administrateur WILMAR ETHANOL (AUSTRALIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN ETHANOL PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN HOLDINGS PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (HERBERT) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (HERBERT) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA INVESTMENTS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN INVESTMENTS PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (INVICTA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (INVICTA) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (KALAMIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (KALAMIA) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN LIMITED) Administrateur WILMAR SUGAR PLANE CREEK PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN PLANE CREEK PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (PROSERPINE) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (PROSERPINE) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR REFINING INVESTMENTS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN REFINING INVESTMENTS PTY LTD) Administrateur SUGAR AUSTRALIA PTY LIMITED Administrateur THE HAUGHTON SUGAR COMPANY PTY. LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA TRADING PTY. LTD. Administrateur RAIZEN E WILMAR AÇUCAR LTDA Administrateur CSC SUGAR, LLC Administrateur WILMAR SUGAR AMERICA INC. Administrateur et Président SHREE RENUKA SUGARS LIMITED (LISTED ON BSE LTD & NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD) Administrateur WILMAR SUGAR INDIA PRIVATE LIMITED Administrateur NEW ZEALAND SUGAR COMPANY LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR PTE. LTD. Administrateur et Directeur Général WILMAR SUGAR HOLDINGS PTE. LTD. Administrateur RAIZEN AND WILMAR SUGAR PTE. LTD. Président Directeur Général WILMAR AGRI TRADING DMCC Administrateur et Directeur Les résolutions que nous vous soumettons sont conformes à nos propositions et nous vous invitons à les approuver. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION La Sté Cosumar SA a publié ce contenu, le 01 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 juin 2020 10:00:02 UTC. Document originalhttps://www.cosumar.co.ma/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-de-gestion-Cosumar-ex-2019VF.docx Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/6686BE1E734DB84AEC58F38D267FD04AB27AB926 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 12:55 ELI LILLY : nouvelle approbation de la FDA pour le Cyramza CF 12:53 RENAULT : rebond du titre, l'avis d'un analyste CF 12:52 I.CERAM : le titre monte après un brevet aux Etats-Unis CF 12:51 SPINEWAY : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 / Réduction du capital de la société PU 12:48 ARKEMA : UBS relève son objectif de cours CF 12:44 BONDUELLE : bien orienté malgré l'annonce sur le dividende CF 12:15 Les Bourses asiatiques rassurées par la réaction des Etats-Unis sur Hong Kong AW 12:14 Les cours du pétrole stables en début de semaine AW 12:01 COSUMAR : Rapport de gestion du conseil d'administration PU 11:51 ONTEX : Credit Suisse abaisse son opinion CF