Cotation à l'arrêt à Wall Street pour les compagnies russes

New York (awp/afp) - La cotation des sociétés russes sur le marché boursier américain a été suspendue lundi pour des questions règlementaires, ont indiqué le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq.

"Ces arrêts des échanges sont institués, entre autres raisons, pour s'assurer que les informations importantes sont diffusées de manière juste et adéquate au public investisseur et au marché, et pour donner aux investisseurs le temps d'évaluer ces informations", a indiqué la plateforme électronique de cotation Nasdaq.

Ces arrêts des échanges, qui ne sont pas administrativement des sanctions et n'interdisent pas ces compagnies de la cote, peuvent avoir une durée longue ou courte.

Ils surviennent alors que les Etats-Unis ont annoncé leur intention de paralyser les actifs de la Banque centrale russe et d'exclure des banques russes du système international de messagerie interbancaire Swift.

Une demi-douzaine de titres dont ceux du géant de la tech russe Yandex ou du groupe de paiements électroniques Qiwi se trouvaient sur la liste des actions suspendues sur le Nasdaq. "Les échanges sont interrompus en attendant la publication de nouvelles concrètes", indiquait le Nasdaq.

Avant cet arrêt de cotation mis en place dans la nuit avant l'ouverture de la place new-yorkaise, les actions russes avaient violemment souffert vendredi. Yandex avait ainsi chuté de 44% en une journée.

Sur le NYSE, le négoce était aussi à l'arrêt pour les trois groupes cotés sur la plateforme: Cian, une plateforme d'immobilier, le groupe minier Mechel (MTL) et le groupe de télécommunications MBT.

afp/al