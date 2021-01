Cotecna reprend l'espagnole Fitosoil Laboratorios

Genève (awp) - La société genevoise d'inspection Cotecna rachète Fitosoil Laboratorios, un laboratoire espagnol actif dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, en particulier sur les fruits, les légumes et les engrais. Cette acquisition, après celles de Nofa aux Pays-Bas et de Neotron en Italie, permet à Cotecna d'étendre son réseau européen.

Fitosoil Laboratorios emploie 70 techniciens à Murcie, dans le sud de l'Espagne, selon le communiqué paru vendredi. Cette acquisition entre dans la "stratégie visant à étendre notre présence sur le marché des tests alimentaires et à accroître notre portefeuille de services dans le segment plus large de l'agroalimentaire", a expliqué le directeur général Sébastien Dannaud, pour qui l'Espagne "est une zone de croissance clé pour le groupe."

L'entreprise du bout du lac de Léman compte plus de 5000 employés et un réseau de plus de 100 bureaux et laboratoires dans le monde.

