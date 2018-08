Coton: après une forte chute, les prix se stabilisent à New York

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York, après avoir nettement reculé, se sont stabilisés cette semaine alors que la qualité de la récolte américaine s'améliore.

Le prix de la fibre blanche sur l'Intercontinental Exchange (ICE) remontait un peu vendredi en cours de séance et s'échangeait à 82,39 cents la livre, contre 81,39 cents à la clôture vendredi dernier. Mais il est resté toute la semaine dans une fourchette d'échanges limitée alors qu'il avait nettement reculé la semaine précédente sous la pression d'une récolte plus importante que prévu aux Etats-Unis et de l'effondrement de la livre turque face au dollar.

En deux semaines il avait perdu environ 9%.

"A très court terme, la tendance est plutôt à la consolidation mais à plus long terme, la tendance est plutôt à la baisse et devrait le rester puisque les conditions de maturation et les estimations de rendements se stabilisent", relève Jack Scoville de Price Futures Group.

Selon le dernier rapport hebdomadaire des autorités américaines, 42% de la récolte américaine était considérée comme bonne à excellente au 19 août, contre 40% la semaine précédente. Cette amélioration "est en partie due au fait que certains champs ont été abandonnés", souligne le spécialiste.

L'activité sur le marché reste toutefois très limitée, nombre d'investisseurs ayant réduit leurs positions, indique Peter Egli de Plexus Cotton.

Les chiffres hebdomadaires sur les ventes à l'étranger "n'avaient rien d'exceptionnels", environ 200.000 balles ayant été commandées, souligne par ailleurs le spécialiste.

M. Egli s'interroge en revanche sur les implications de la récente chute de nombreuses monnaies de pays émergents face au dollar, ou des tensions géopolitiques comme la guerre commerciale initiée par Washington.

"Les marchés n'aiment pas l'incertitude, qui est abondante en ce moment; ce qui est sans doute la raison pour laquelle les investisseurs spéculatifs vont continuer à réduire leurs paris à la hausse, et que les manufactures vont continuer à fixer le prix des commandes qu'elles ont passées au fur et à mesure que les cours descendent".

"Tant que ce processus de liquidation se déroule de façon ordonnée et sans panique, le marché va sans doute continuer à évoluer dans une fourchette de prix limitée", prédit-il.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,15 dollars dollars les 100 livres jeudi, contre 90,75 dollars la semaine précédente (+1,5%).

jum/alb/bh