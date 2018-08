Coton: la récolte américaine revue à la hausse, le cours chute

actualise avec rapport et cours de clôture

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York ont nettement baissé vendredi après la diffusion d'un rapport officiel prévoyant notamment une production plus importante que prévu initialement aux Etats-Unis.

La livre du coton pour livraison en décembre, qui s'échangeait depuis 21 séances dans une fourchette comprise entre 86 et 90 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a reculé vendredi à 85,23 cents à la clôture.

Sur la semaine, il s'affiche en baisse de 3,28%.

Dans le rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde (Wasde), les autorités ont révisé à la hausse (de 4%) leurs estimations sur la production américaine, désormais attendue à 19,2 millions de balles.

Même si plus de champs de coton que prévu ont été abandonnés, le rendement moyen devrait être plus abondant qu'attendu initialement.

Les stocks de début de campagnes ont aussi été relevés en raison d'une demande moins forte qu'attendu, aussi bien aux Etats-Unis qu'à l'étranger.

Les autorités américaines, qui anticipent une consommation plus forte de fibre blanche dans plusieurs pays, dont le Pakistan, ont par ailleurs un peu abaissé (-1%) leur prévisions sur les stocks de fin de campagne dans le monde.

Cela permet de compenser la révision à la hausse de la production attendue non seulement aux Etats-Unis mais aussi en Argentine et en Turquie. Les autorités américaines ont en revanche révisé à la baisse leurs chiffres sur la production en Ouzbékistan, en Australie et au Turkménistan.

Avant la diffusion de ce rapport vendredi, les chiffres hebdomadaires des exportations de fibre blanche récoltée aux Etats-Unis avaient "de nouveau été décents", selon Peter Egli, de Plexus Cotton.

Mais selon le spécialiste, "une amélioration des conditions météorologiques dans l'ouest du Texas", où est produit une grande partie du coton américain, "et l'impasse dans laquelle se trouve les Etats-Unis et la Chine sur le front de leurs relations commerciales ont pesé sur le marché cette semaine".

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 97,20 dollars les 100 livres jeudi, contre 98,25 dollars la semaine précédente (-1,07%).

jum/alb/nth