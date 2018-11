Coton: le cours avance en attendant la rencontre Trump-Xi

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a progressé cette semaine à New York, profitant d'un mouvement d'optimisme des courtiers avant une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, au sujet de la guerre commerciale.

"Cela aiderait le marché que la Chine revienne sur le marché pour absorber une partie" du coton produit par les Etats-Unis, a estimé Peter Egli de Plexus Cotton, notamment la production de fibre blanche de qualité un peu inférieure.

La production américaine de coton est actuellement frappée par Pékin de taxes à l'importation à hauteur de 25% depuis début juillet en représailles aux différentes vagues de tarifs imposés par Washington.

Mais l'optimisme a été de rigueur cette semaine sur les marchés en raison de commentaires positifs des principaux acteurs de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, le président Donald Trump et son homologue Xi Jinping, avant leur rencontre prévue samedi en marge du G20 en Argentine.

Xi a promis mercredi en Espagne d'améliorer la protection de la propriété intellectuelle et d'ouvrir plus grand les portes du marché chinois, deux chevaux de bataille de l'administration américaine.

Donald Trump a pour sa part dit vendredi à Buenos Aires voir des "signes positifs" dans les discussions entre les deux pays.

"Des annonces positives sur le front commercial pourraient mener à un bond significatif des cours", a affirmé M. Egli.

"A l'inverse, si les discussions échouent à apporter de l'espoir aux marchés, un retour aux bas niveaux que nous avons récemment observé devrait être d'actualité", a-t-il précisé.

Sur le front des ventes à l'étranger, les Etats-Unis ont écoulé 212.300 balles de coton lors de la semaine terminée le 22 novembre, un bilan hebdomadaire qualifié de "décent" par le spécialiste.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi à 79,12 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 77,22 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,80 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,75 dollars la semaine précédente (+0,06%).

