Coton: le cours descend un peu à New York avant un rapport important

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York a légèrement reculé cette semaine dans un marché sensible à l'évolution de la météo aux Etats-Unis et aux tensions commerciales avant la diffusion vendredi de nouvelles estimations officielles sur la production américaine de fibre blanche.

Les échanges sont de nouveaux restés limités, la livre du coton s'échangeant depuis 21 séances dans une fourchette comprise entre 86 et 90 cents.

Les chiffres hebdomadaires des exportations de fibre blanche récoltée aux Etats-Unis ont "de nouveau été décents", selon Peter Egli de Plexus Cotton.

Mais selon le spécialiste, "une amélioration des conditions météorologiques dans l'ouest du Texas", où est produit une grande partie du coton américain, "et l'impasse dans laquelle se trouve les Etats-Unis et la Chine sur le front de leurs relations commerciales ont pesé sur le marché cette semaine".

Les investisseurs surveillaient par ailleurs la diffusion en cours de séance vendredi du rapport mensuel des autorités américaines sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde (Wasde).

Selon Jack Scoville de Price Futures Group, "la production américaine pourrait être légèrement révisée à la baisse par rapport au mois dernier car les conditions sont restées défavorables au Texas, mais elles sont plutôt bonnes dans la région du Delta (du Mississippi) et dans le sud-est".

Le contrat pour livraison en décembre sur l'Intercontinental Exchange (ICE), le plus échangé actuellement, évoluait vendredi en cours de séance à 87,23 cents la livre contre 88,12 cents la livre à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 97,20 dollars les 100 livres jeudi, contre 98,25 dollars la semaine précédente.

jum/alb/LyS