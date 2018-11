Coton: le cours hésite entre inquiétude des marchés et apaisement commercial

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York terminait la semaine sur une note stable vendredi, affecté en début de semaine par des inquiétudes sur les marchés financiers mais rassuré ensuite par la perspective d'un apaisement commercial entre Pékin et Washington.

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée, évoluait vendredi à 78,52 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 78,53 cents à la clôture vendredi dernier.

"La semaine a été très volatile" a indiqué Peter Egli de Plexus Cotton.

"Le marché a souffert en début de semaine de rumeurs d'annulations d'expéditions de commandes et de mouvements brutaux sur les marchés financiers", a observé le spécialiste.

Avant de se ressaisir à partir de mardi, les marchés boursiers américains ont connu plusieurs séances de lourdes chutes, affectés par les perspectives de croissance jugées décevantes des entreprises américaines qui publient actuellement leurs résultats trimestriels.

Mais les investisseurs ont retrouvé le sourire jeudi après la publication d'un tweet du président américain Donald Trump, affirmant qu'il avait eu avec son homologue chinois une "très bonne conversation" sur le front commercial.

Cette nouvelle a eu pour effet de faire bondir jeudi le cours du coton de près de 3% car la fibre blanche américaine "est une marchandise exportée en grande quantité vers la Chine", a rappelé Bill Nelson de Doane Advisory Services.

Les Etats-Unis et la Chine se livrent depuis plusieurs mois une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale.

La nouvelle d'un apaisement commercial a même permis au cours de se maintenir malgré l'annonce de ventes américaines à l'étranger "faibles", de l'avis de M. Egli, à 69.400 balles, selon un rapport du Département américain de l'Agriculture (USDA) publié également jeudi.

La bonne humeur des investisseurs sur le front commercial s'atténuait tout de même vendredi face à des informations de presse contradictoires sur l'éventuelle préparation d'un accord commercial entre Pékin et Washington.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,40 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,25 dollars la semaine précédente (+0,17%).

alb/jum/th