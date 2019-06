Coton: le cours recule avec des annulations de commandes

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a reculé cette semaine à New York et était sur le point de boucler sa pire semaine depuis début mai, notamment en raison d'annulations de commandes en provenance de la Chine et de la Turquie.

Le dernier rapport hebdomadaire du ministère de l'Agriculture (USDA) sur les ventes de fibre blanche à l'étranger a laissé apparaître "de larges annulations", causant une chute des cours à leur plus bas niveau depuis 2016, d'après Peter Egli de Plexus Cotton.

Selon ce rapport publié jeudi, des commandes portant sur 69.900 balles de coton à destination de la Chine et 84.600 balles vers la Turquie ont été annulées.

Les cours ont été déprimés par cette information bien que le rapport ait fait état de commandes nettes totales de 131.800 balles, a ajouté le spécialiste.

"Si les rumeurs de marché sont exactes, de nouvelles annulations auront lieu bientôt", a-t-il précisé.

Le commerce entre les Etats-Unis et la Chine est particulièrement scruté en ce moment en raison de la guerre commerciale à l'oeuvre depuis l'an dernier entre les deux premières économies au monde.

Mais Washington et Pékin ont envoyé cette semaine des signes de détente, en annonçant la reprise du dialogue au plus haut niveau. Les deux dirigeants Donald Trump et Xi Jinping prévoient de se voir au sommet du G20 au Japon la semaine prochaine.

Sur le front des cultures, les Etats-Unis affichent toujours un retard dans la progression de leurs semis. L'USDA a montré cette semaine qu'au 16 juin ceux-ci avaient été réalisés à 89% contre une moyenne de 94% entre 2014 et 2018.

La livre de coton pour livraison en juillet, la plus échangée actuellement, évoluait vendredi vers 16H50 GMT à 61,50 cents contre 66,00 cents en fin de semaine dernière à la clôture. Le cours était sur le point de perdre environ 7% sur la semaine, qui serait sa pire depuis le début du mois de mai.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, a fini à 77,90 dollars les 100 livres jeudi, contre 77,50 dollars la semaine précédente (+0,52%).

alb/jum/bp