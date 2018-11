Coton: le cours recule légèrement, concentré sur le commerce international

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a légèrement reculé cette semaine à New York, les investisseurs surveillant l'évolution de la guerre commerciale sino-américaine ainsi que tous les indices qui montreraient un ralentissement des échanges internationaux.

"Les inquiétudes liées à la guerre commerciale sino-américaine et au ralentissement de la croissance mondiale sont devenues assez évidentes à l'occasion du +Sourcing USA Summit+", une conférence qui s'est tenue cette semaine aux Etats-Unis et réunit les acteurs du marché du coton, a affirmé Peter Egli de Plexus Cotton.

"Les participants ont été d'humeur plus sombre que d'habitude", a-t-il ajouté, estimant que "moins de contrats ont été conclus que lors des précédentes années".

Ce contexte s'explique par les incertitudes toujours grandes autour de la guerre commerciale et le ralentissement économique mondiale qu'elle contribue à créer.

Malgré des commentaires plus optimistes jeudi et vendredi, et des déclarations du président Donald Trump vendredi sur une possible résolution du conflit avec Pékin, le coton peinait à rattraper le recul accumulé sur l'ensemble de la semaine.

Le cours du coton a par ailleurs été un peu affaibli cette semaine par un plongeon des cours du pétrole lors des deux dernières semaines.

La fibre blanche a reculé car elle "fait concurrence aux fibres synthétiques dérivées du pétrole", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Les acteurs du marché du coton sont toutefois restés sur leurs gardes dans la mesure où la production américaine est plutôt de nature à soutenir les prix.

"Les moissons américaines continuent d'être entravées par les conditions météos humides et froides, l'ouest du Texas et les environs de Memphis ayant subi des chutes de neige cette semaine", a rappelé M. Egli.

Au niveau national, les Etats-Unis sont à la traîne, les moissons ayant été effectuées à 54% d'après un rapport publié cette semaine par le ministère américain de l'Agriculture (USDA), contre une moyenne de 61% entre 2013 et 2017 à la même époque.

Les balles de coton américaines sont par ailleurs désormais ouvertes à 96%, soit deux points de moins que la moyenne des cinq années précédentes à la même période.

La livre de coton pour livraison en mars, désormais la plus échangée, évoluait vendredi à 79,16 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 79,86 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,30 dollars les 100 livres jeudi, contre 88,35 dollars la semaine précédente (-2,3%).

alb/jum/evs