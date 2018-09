Coton: le cours recule légèrement, surveillant l'ouragan Florence

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a légèrement reculé cette semaine à New York après avoir évolué au gré des craintes sur le passage de l'ouragan Florence et des anticipations de production mondiale revues à la hausse.

Le prix de la fibre blanche sur l'Intercontinental Exchange (ICE) évoluait vendredi vers 16H50 GMT à 81,64 cents la livre, contre 81,99 cents à la clôture vendredi dernier.

"L'ouragan Florence a été la principale information de la semaine et a participé à la hausse des cours lorsque l'on craignait qu'il s'abattrait sur la Caroline du Nord et du Sud avec une force de catégorie 5", soit la plus haute de l'échelle de Saffir-Simpson, en début de semaine, a commenté Peter Egli de Plexus Cotton.

Après avoir évolue en catégorie 4, cet ouragan a depuis été rétrogradé en catégorie 2, puis en catégorie 1 vendredi, lorsqu'il a déferlé dans la matinée sur la côte atlantique américaine, provoquant des pluies diluviennes.

"Des pluies abondantes s'abattent sur les zones cotonnières de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, où les boules de coton sont désormais ouvertes à hauteur de 50% à 70%", a précisé M. Egli.

D'après lui, l'anticipation du marché porte sur une perte d'environ 200.000 balles, mais "cela ne devrait pas avoir de conséquences majeures, surtout car les récoltes américaines et mondiales s'annoncent prometteuses".

Très suivi par les investisseurs, le rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur l'offre et la demande de produits agricoles dans la monde (Wasde) a en effet montré une hausse des anticipations de production et de stocks de fin de campagne mondiaux de fibre blanche pour la saison 2018-2019.

La hausse de la production anticipée est de 1,44 million de balles, dont 447.000 balles de plus pour les seuls Etats-Unis, et les stocks de fin de campagne prévus culminent désormais à 4,7 millions de balles contre 4,6 millions lors des projections du mois précédent.

Or dans le même temps, "bien que la production mondiale de 121.97 millions de balles serait la cinquième plus abondante à nos registres, elle resterait 1,51 million de balles inférieure à la saison dernière lorsque le monde a produit 123,48 millions de balles" de coton, a affirmé M. Egli.

Côté ventes, les ventes américaines à l'étranger ont poursuivi leur recul, à 105.200 balles lors de la semaine achevée le 6 septembre.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,15 dollars dollars les 100 livres jeudi, contre 91,55 dollars la semaine précédente (+0,66%).

