Coton: le cours recule sur la semaine après une glissade vendredi

Ajoute clôture et variation hebdomadaire

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York a progressé une grande partie de la semaine dans le sillage d'un récent plongeon à son plus bas depuis 2016, mais n'est pas parvenu à se maintenir vendredi en raison d'un mouvement d'inquiétude généralisé sur les marchés.

Alors qu'il s'affichait en hausse sur l'ensemble de la semaine jusqu'à peu de temps avant la clôture vendredi, le cours du coton a brutalement plongé dans les dernières minutes d'échange, dans le sillage d'un recul du marché des actions et d'une dégringolade des cours du pétrole.

La livre de coton pour livraison en juillet, la plus échangée actuellement, a finalement terminé vendredi à 68,08 cents contre 68,39 cents en fin de semaine dernière (-0,46%).

Le soudain recul des cours est surtout lié au retour des inquiétudes sur le front commercial après un durcissement des relations entre Washington et Mexico, juste avant le week-end.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention d'imposer des taxes douanières supplémentaires de 5% sur les biens importés du Mexique à compter du 10 juin, tant que les immigrés clandestins continueront d'affluer aux Etats-Unis en passant par la frontière mexicaine.

Cette nouvelle est venue s'ajouter aux péripéties multiples de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

"L'absence d'accord avec la Chine signifie moins de ventes de coton américain là-bas", a observé Jack Scoville. "Pékin a acheté moins de coton cette année déjà aux Etats-Unis et plus à l'Inde", a-t-il par ailleurs observé.

Auparavant, le cours du coton avait été aidé par des ventes à l'étranger solide.

Celles-ci ont été de 426.500 balles lors de la semaine achevée le 23 mai après avoir culminé à 686.200 balles une semaine auparavant, selon les chiffres du ministère américain de l'Agriculture publiés vendredi.

Ces ventes solides aux partenaires américains ont permis au cours de reprendre des forces après avoir atteint à la mi-mai son plus bas niveau depuis pratiquement trois ans.

"Les cours ont poursuivi leur convalescence" cette semaine, avait commenté Peter Egli de la société Plexus Cotton.

Parmi les autres données dont ont pu disposer cette semaine les courtiers, les semis américains de coton se déroulent plutôt correctement puisqu'ils ont été effectués à 57% au 26 mai, quasiment en ligne avec le niveau moyen d'avancée enregistré entre 2014 et 2018.

Les plantations de coton sont moins perturbées par la pluie que les autres matières premières agricoles américaines telles que le maïs et le soja.

"Le temps est chaud et sec dans le sud-est", là où pousse le coton, a expliqué Jack Scoville de Price Futures Group.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, a fini à 80,10 dollars les 100 livres jeudi, contre 77,75 dollars la semaine précédente (+3,02%).

alb/bp