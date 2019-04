Coton: le cours se stabilise, les ventes et les stocks montent

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York s'est stabilisé cette semaine, entre ventes américaines à l'étranger élevées et hausse des prévisions de stocks aux Etats-Unis, alors que le marché surveillait également les négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Les ventes américaines à l'étranger ont maintenu "leur excellente trajectoire" a commenté Peter Egli, de Plexus Cotton.

Pour la semaine achevée le 4 avril, celles-ci se sont élevées à 527.700 balles après une semaine précédente proche du demi-million de balles commandées.

Après avoir commandé près de 200.000 balles lors de la semaine précédente, la Chine en a réservé plus de 100.000 cette fois-ci, des chiffres assez positifs dans le contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington, selon M. Egli.

Sur le sujet, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a révélé mercredi que les deux parties "étaient à deux doigts d'un accord sur un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre d'un accord". Un point crucial pour les Américains pour s'assurer que les promesses faites pendant les négociations seront bien tenues.

Mais ces informations, sources d'optimisme pour les courtiers, n'ont pas permis au cours de la fibre blanche de terminer la semaine sur une forte hausse car le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a dévoilé des chiffres moins enthousiasmants mardi sur le front des prévisions de stocks de fin de campagne.

Ceux-ci ont été revus en légère hausse dans le dernier rapport mensuel du ministère, le rapport Wasde, en raison d'un recul de la demande domestique, a décrypté Jack Scoville, de Price Futures Group.

La livre de coton pour livraison en mai, la plus échangée, évoluait vendredi vers 17H20 GMT à 78,44 cents, contre 78,25 cents en fin de semaine dernière à la clôture.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 87,20 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,65 dollars la semaine précédente (+0,63%).

