Coton: le cours stagne dans le sillage d'un rapport mensuel américain

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a très légèrement baissé cette semaine à New York, lors d'une semaine marquée par la publication d'un rapport mensuel américain généralement très suivi et par un relatif apaisement dans les relations commerciales Pékin-Washington.

Le rapport sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde, publié chaque mois par le ministère américain de l'Agriculture (USDA) et appelé rapport Wasde, "a été accueilli par un grand bâillement", a observé Peter Egli de Plexus Cotton.

Peu de surprises ont été à signaler concernant les prévisions de stocks ou la production de la fibre blanche. La production américaine a toutefois été légèrement revue à la hausse par rapport au mois précédent, en raison d'un bond de 300.000 balles au Texas.

Toutefois, ces chiffres ont été compilés "avant les tombées de neige record observées à l'ouest du Texas", a affirmé M. Egli. La ville de Lubbock a par exemple reçu 28 centimètres la semaine dernière selon lui.

Ces chutes de neige auront, d'après ce spécialiste du marché, un effet sur la qualité et la quantité de la production américaine.

Sur le front du commerce entre les Etats-Unis et la Chine, le relatif apaisement observé a de son côté eu peu d'effet sur les cours du coton américain, dont les importations par la Chine sont pourtant touchées depuis juillet par une taxe supplémentaire de 25%.

La Chine a notamment procédé à des achats élevés de soja américain et a suspendu, à partir du 1er janvier et pour trois mois, les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis.

"Le statu quo observé sur les marchés (du coton) pourrait changer en fonction de nouveaux gros titres sur la guerre commerciale ou de données sur la croissance mondiale", a affirmé M. Egli.

Mais pour le moment, "la chute de la volatilité est un signe que les acteurs du marché ne s'attendent pas à ce que la situation change de sitôt" sur les cours de la fibre blanche, a estimé le spécialiste.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi vers 18H15 GMT à 79,93 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE) contre 80,23 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 88,25 dollars les 100 livres jeudi, contre 89,20 dollars la semaine précédente (-1,06%).

