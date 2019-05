Coton: le marché se redresse à New York à la faveur de ventes solides

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton s'est un peu repris cette semaine à New York après être tombé à son plus bas niveau depuis l'été 2016, ce plongeon des prix ayant dopé les commandes.

La livre de coton pour livraison en juillet, la plus échangée actuellement, évoluait vendredi en cours de séance à 68,48 cents contre 65,99 cents en fin de semaine dernière.

Elle était tombée mi-mai jusqu'à 64,50 cents, encaissant ainsi un plongeon de près de 18% en à peine trois semaines.

"Le marché est parvenu à stopper l'hémorragie et à se stabiliser dans des volumes d'échange moyens", remarque Peter Egli de Plexus Cotton.

"La chute des cours (...) est à l'origine de nombreuses commandes comme l'a montré le rapport hebdomadaire sur les ventes à l'étranger", ajoute-t-il: la semaine dernière, les producteurs américains ont vendu le montant "impressionnant" de 686.200 balles de coton Upland et Pima.

Du côté de la production, le temps reste humide dans le Texas et la zone du delta du Mississippi, ce qui retarde un peu les semis. Toutefois, "la météo semble s'améliorer" dans les zones de production de coton, et "toute cette humidité devrait permettre de limiter le nombre de champs abandonnés (en raison de conditions trop sèches) et de doper les rendements", souligne M. Egli.

De façon plus générale, le coton devrait être abondant un peu partout dans le monde cette année, ce qui empêche pour l'instant les cours de remonter plus franchement, selon Jack Scoville de Price Futures Group.

"L'absence d'accord commercial avec la Chine réduit la possibilité d'y vendre du coton américain", rappelle-t-il. Et même si le pays a commandé un peu de fibre blanche aux Etats-Unis cette année, il s'est aussi largement tourné vers l'Inde et bientôt le Brésil.

Le marché du coton n'a par ailleurs pas spécialement réagi à l'annonce jeudi d'un plan d'urgence de 16 milliards de dollars destinés aux agriculteurs américains durement affectés par les représailles de la Chine et de l'Union européenne aux hausses de tarifs douaniers imposées par les Etats-Unis, auquel sont aussi éligibles les producteurs de coton.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, a fini à 77,75 dollars les 100 livres jeudi, contre 76,85 dollars la semaine précédente (+1,17%).

jum/mra