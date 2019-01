Coton: les cours aidés à New York par l'espoir d'un regain d'exportations

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York se sont un peu redressés cette semaine, soutenus par l'espoir d'un regain des exportations de fibre blanche américaine et par les inquiétudes sur la production au niveau mondial.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 74,03 cents, contre 72,49 cents en fin de semaine précédente.

Alors que les cours ont chuté en décembre de 80 cents à près de 70 cents avant de se stabiliser début janvier, "il y a une confluence d'éléments de nature à soutenir les prix qui rendrait dangereux les paris à la baisse", a remarqué Peter Egli de Plexus Cotton.

"Les ventes à l'étranger ont progressé ces dernières semaines, Wall Street a convaincu la banque centrale américaine (Fed) d'adopter une position plus accommodante (de nature à rassurer les marchés financiers, NDLR) et on va probablement parvenir à un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine", fait-il valoir.

De plus, "on pourrait avoir des données impressionnantes quand les autorités recommenceront à publier des données officielles", lorsque sera mis fin au blocage budgétaire qui paralyse depuis plusieurs semaines une partie des administrations fédérales, a-t-il noté.

"Le dernier rapport hebdomadaire sur les ventes à l'étranger par exemple date du 13 décembre. Il faut imaginer quelle pourrait être la réaction du marché s'il prend soudainement connaissance de commandes portant sur 1,2 à 1,5 million de balles de coton", a souligné M. Egli.

Parallèlement, "la production mondiale continue à s'affaisser en raison des conditions météorologiques touchant plusieurs gros producteurs, dont l'Inde, le Pakistan et l'Australie", a souligné Jack Scoville de Price Futures Group.

"La Chine a aussi eu un temps défavorable pendant la saison de production et a été obligée d'importer du coton", mais Pékin s'est pour l'instant plutôt tourné vers l'Inde que vers les Etats-Unis, a-t-il remarqué. Mais "les prix américains ayant beaucoup baissé, la Chine pourrait commencer à s'intéresser de plus près à la récolte produite aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'orient, s'affichait pour sa part à 82,90 dollars les 100 livres jeudi, contre 82,60 dollars la semaine précédente (+0,4%).

jum/alb/jug