Coton: les cours aidés à New York par les problèmes sur la récolte

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York s'affichaient en légère hausse sur la semaine vendredi après avoir hésité entre les problèmes affectant la production de fibre blanche et la perspective d'un ralentissement de la demande.

Le marché "termine une semaine de montagnes russes presque au même niveau", a remarqué Peter Egli de Plexus Cotton.

"Les courtiers ne savent pas quelle direction prendre actuellement, entre une perspective d'offre plutôt favorable aux prix et la tendance négative qui s'est emparée des places financières au niveau mondial et pourrait peser sur la demande", a-t-il estimé.

Du côté de l'offre, "non seulement la récolte américaine a perdu environ un million de balles de coton en raison de deux ouragans (ayant frappé la côte est des États-Unis) mais il y a eu également beaucoup de pluies dans le centre-sud du pays, dans le sud du Texas et plus récemment dans l'ouest du Texas", a noté le spécialiste.

Ces précipitations ont affecté la qualité de la fibre blanche.

Dans le même temps en Inde, la production "a pâti d'un temps sec plus tôt dans l'année et des pertes sont apparemment à prévoir dans les États du Pendjab, du Maharashtra, et du Gujarat", a relevé Jack Scoville de Price Futures Group.

Les turbulences sur les places financières mondiales, de Hong Kong à Wall Street, ont parallèlement ravivé les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale et, par ricochet, d'une plus faible demande pour le coton.

La hausse du dollar obscurcissait aussi les perspectives pour les exportations de coton récolté aux États-Unis, un billet vert plus élevé rendant plus chers les commandes de produits américains pour les acheteurs munis d'autres devises.

Un rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture a montré que les commandes d'acheteurs étrangers étaient restées faibles lors de la semaine achevée le 18 octobre, seulement 56.600 balles ayant été vendues.

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 78,03 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 77,92 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,25 dollars les 100 livres jeudi, contre 87,25 dollars la semaine précédente (-1,1%).

