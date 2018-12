Coton: les cours chutent à New York à leur plus bas de l'année

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York ont plongé cette semaine dans le sillage des turbulences des autres marchés financiers qui font redouter aux investisseurs un ralentissement de la croissance.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 73,55 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE) contre 79,60 cents à la clôture vendredi dernier, soit un recul de 7,6%.

A ce niveau, la livre de coton évolue à son plus bas niveau depuis novembre 2017 et s'affiche en baisse de plus de 20% par rapport à son plus haut niveau de l'année, en mai.

Le marché de la fibre blanche "a été clairement dominé cette semaine par les autres marchés financiers", a assuré Petrer Egli de Plexus Cotton.

Frustrée par le discours moins accommodant que prévu de la banque centrale américaine et fragilisée par la menace de paralysie des administrations fédérales en raison d'un blocage sur le budget à Washington, la Bourse de New York s'est nettement repliée cette semaine.

Les cours du pétrole ont de leur côté plongé de plus de 10%.

"Il y a beaucoup de pessimisme ambiant sur l'économie mondiale et les marchés financiers" et "ce sentiment négatif ne changera pas si on ne voit pas une résolution au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ou si la Fed ne modifie pas sa posture", a estimé M. Egli.

"Dans ce contexte, il est compliqué pour le coton de regagner de la vigueur", a-t-il ajouté. Alors que les entreprises et les consommateurs perdent confiance et que la croissance mondiale ralentit, la demande en coton devrait en pâtir.

Les cours de la fibre blanche se sont d'ailleurs repliés malgré l'accès de faiblesse du dollar cette semaine et de solides exportations, a souligné Jack Scoville de Price Futures Group.

Le recul du billet vert tend en effet à favoriser les achats de produits américains par les investisseurs munis d'autres devises.

Et les ventes hebdomadaires à l'étranger, un peu plus de 150.000 balles de coton pour la semaine se terminant le 13 décembre, étaient meilleures que prévu.

Mais "le marché a besoin de nouvelle demande", a estimé M. Scoville.

"Les ventes restent modérées sur l'ensemble des dernières semaines et certains acheteurs s'inquiètent de la qualité du coton américain en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé plusieurs zones de production cette année", a-t-il relevé.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 85,05 dollars les 100 livres jeudi, contre 88,25 dollars la semaine précédente (-3,6%).

