Coton: les cours en légère hausse à New York avant la rencontre Trump-Xi

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York ont légèrement progressé sur la semaine, les acteurs du marché restant prudents avant une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et face aux incertitudes sur la météo.

Les chefs d'Etat américain et chinois doivent s'entretenir samedi à Osaka, en marge du sommet du G20, du dossier brûlant du commerce bilatéral.

L'issue de cette discussion pourrait affecter le marché de la fibre blanche dans la mesure où la Chine, gros importateur de coton, impose depuis l'été 2018 des taxes élevées sur les importations en provenance des Etats-Unis.

"Une issue positive pourrait apporter un coup de pouce aux marchés des matières premières", relève Peter Egli, de Plexus Cotton. "Mais elle pourrait aussi inciter certains spéculateurs à engranger des profits", prévient-il également.

En attendant, les ventes hebdomadaires de coton américain à l'étranger sont restées modestes, avec seulement 130.100 balles vendues.

Les acteurs du marché s'interrogent aussi sur la récolte en cours aux Etats-Unis alors que d'abondantes précipitations et des températures fraîches au printemps ont ralenti les semis dans certaines zones.

Dans un rapport trimestriel diffusé vendredi en fin de séance, les autorités américaines ont révisé légèrement à la baisse le nombre d'hectares que les agriculteurs américains prévoient de consacrer cette année à la fibre blanche.

Ceci dit, "les champs qui ont été semés profitent de la forte humidité et pourrait voir des rendements supérieurs à la moyenne", remarque Peter Egli.

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée actuellement, a terminé vendredi à 66,08 cents, contre 65,56 cents en fin de semaine dernière à la clôture, enregistrant une hausse hebdomadaire de 0,8%.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, a fini à 77,20 dollars les 100 livres jeudi, contre 77,90 dollars la semaine précédente (-0,9%).

