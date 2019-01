Coton: les cours influencés à New York par les tensions commerciales

avec cours de clôture et variation hebdomadaire

NEW YORK (awp/afp) - Les prix du coton échangé à New York se sont redressés vendredi après avoir hésité tout au long de la semaine en raison de l'absence d'avancées dans les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et l'absence de données sur les exportations américaines.

Même si "la perspective d'une diminution de l'offre (sur le marché mondial) permet de soutenir les cours", le marché américain "continue d'être affecté par une faible demande", selon Jack Scoville de Price Futures Group.

L'Inde, le Pakistan, l'Australie et la Chine, tous de grands producteurs de fibre blanche, ont été touchés par une météo défavorable.

Pourtant "la demande pour le coton américain reste décevante", a estimé M. Scoville en soulignant notamment que la Chine préférait encore se tourner vers d'autres fournisseurs malgré la récente baisse des cours aux Etats-Unis.

Pékin impose en effet depuis l'été 2018 des taxes douanières punitives sur les importations de produits agricoles américains, dont le coton.

"L'impatience monte chez les investisseurs pariant sur une remontée des prix, qui voudraient voir rapidement une résolution au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine pour ranimer les marchés", a affirmé Peter Egli de Plexus Cotton.

L'élément le plus porteur à long terme reste toutefois selon lui le fait que le prix de la livre de coton se maintienne entre 70 et 75 cents pendant encore un certain temps.

"Quand le prix de la livre est tombé sous le seuil des 80 cents mi-décembre, les ventes américaines à l'exportation se sont apparemment redressées significativement", a-t-il souligné.

Il est cependant encore difficile de mesurer exactement le regain d'attractivité du coton américain dans la mesure où les autorités américaines n'ont plus diffusé de chiffres sur les commandes de produits agricoles depuis le 22 décembre en raison du "shutdown", la fermeture partielle des administrations.

Le président américain Donald Trump a toutefois annoncé vendredi en fin de séance un accord temporaire, prévoyant un financement des services fédéraux jusqu'au 15 février.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, a terminé vendredi à 74,13 cents contre 73,89 cents en fin de semaine précédente (+0,3%).

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'orient, s'affichait pour sa part à 83,00 dollars les 100 livres jeudi, contre 82,90 dollars la semaine précédente (+0,1%).

