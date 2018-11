Coton: les cours lestés à New York par les inquiétudes sur la demande

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York, lestés par les inquiétudes sur la demande mondiale de fibre blanche, s'affichaient en baisse vendredi à l'issue d'une semaine en dents de scie, ponctuée par les élections américaines et un important rapport mensuel.

"Le résultat des élections a dans son ensemble été accueilli positivement sur les marchés financiers, un Congrès divisé n'allant a priori pas engager de vastes réformes pouvant affecter les activités des entreprises", relève Peter Egli de Plexus Coton.

"Cela a déclenché un rebond de soulagement sur le marché des actions mercredi qui s'est propagé au coton", estime-t-il.

Les chiffres hebdomadaires sur les commandes de coton américain passées par des clients étrangers, diffusés jeudi, étaient par ailleurs meilleurs que prévu, quelque 112.200 balles de fibre blanche ayant trouvé preneur.

"Cependant la Chine n'a cette fois pas décidé de reporter ses commandes sur l'année prochaine mais a carrément annulé l'achat de 48.000 balles", ce qui inquiète les courtiers, remarque M. Egli.

Les chiffres du rapport mensuel sur les produits agricoles dans le monde, également publiés jeudi, étaient pour leur part favorables à une hausse des prix.

L'USDA a en effet fortement diminué ses estimations sur la production de coton aux Etats-Unis, affectée par le passage des ouragans Michael et Florence sur la côte est des Etats-Unis.

Le ministère a aussi abaissé ses prévisions sur les récoltes indiennes et pakistanaises.

Les chiffres sur la demande des manufactures dans le monde a pour sa part été légèrement réduit, mais pas autant qu'attendu par les observateurs.

Au vu de la forte baisse des cours vendredi, "les courtiers ne semblent pas croire à l'optimisme de l'USDA sur la demande", remarque M. Egli.

"Il y a trop de problèmes, on entend parler d'une augmentation des stocks de fil un peu partout dans le monde, de faillites en Chine", énumère-t-il.

De nombreux pays clients en Turquie ou en Indonésie par exemple sont par ailleurs fortement affectés par la baisse de leur devise face au dollar, qui renchérit leurs commandes de produits américains.

"Même si la production de coton est plus faible que prévu, il y a encore trop d'incertitudes sur la demande pour que les prix sortent de la fourchette limitée d'échanges dans laquelle ils sont confinés depuis septembre", estime M. Egli.

"Le marché a besoin d'un regain de demande" pour voir les prix vraiment remonter, renchérit Jack Scoville de Price Futures Group.

Même si les chiffres hebdomadaires sur les ventes de coton à l'étranger ont dépassé les attentes jeudi, "ils ne montrent pas vraiment de signes d'amélioration pour l'instant".

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée, évoluait vendredi à 77,43 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 78,79 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 88,35 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,40 dollars la semaine précédente (+2,3%).

jum/alb/jul