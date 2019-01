Coton: les cours new-yorkais fluctuent au gré des appréciations sur la

croissance mondiale

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York sont encore descendus cette semaine face aux inquiétudes sur la croissance mondiale avant de se redresser nettement vendredi dans le sillage du rebond des places boursières.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, est en effet tombée jeudi sur l'Intercontinental Exchange (ICE) jusqu'à 70,65 cents, son plus bas niveau depuis fin 2017, alors qu'elle évoluait encore à plus de 80 cents début décembre.

"La poursuite du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le repli des places boursières dans le monde entier et le climat politique tendu alimentent l'incertitude et la peur chez les investisseurs, qui préfèrent se délester des investissements jugés plus risqués", a justifié Peter Egli, de Plexus Cotton.

Et alors que la croissance mondiale semble ralentir, "il est difficile de savoir où exactement se situe la demande (en coton) des manufactures", a-t-il ajouté.

"Si on n'avait pas eu autant de problèmes du côté de la production, les prix auraient pu descendre encore bien plus bas", a affirmé le spécialiste.

Mais la livre de coton rebondissait vivement vendredi et prenait plus de 3% en cours de séance, à 73,01 cents contre 72,19 cents à la clôture une semaine auparavant.

L'ensemble des marchés financiers semblaient ragaillardis par plusieurs éléments encourageants: l'annonce par la Banque centrale chinoise (PBOC) de mesures de soutien à l'économie, la confirmation par Pékin de la tenue de négociations commerciales officielles en début de semaine prochaine entre des représentants chinois et américains, la publication d'un rapport robuste sur l'emploi américain et des propos jugés rassurants du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

Le cours du coton américain qui, à 70 cents, "devient fondamentalement plutôt attractif" selon M. Egli, en a profité pour rebondir également.

D'autant plus, a relevé le spécialiste, qu'à cette époque de l'année, "les Etats-Unis n'ont pas vraiment de concurrents autres que les producteurs d'Afrique de l'ouest et le Brésil".

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'orient, s'affichait pour sa part à 79,65 dollars les 100 livres jeudi, contre 81,95 dollars la semaine précédente (-2,8%).

