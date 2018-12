Coton: les cours new-yorkais fluctuent au gré des rumeurs sur la Chine

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York montait nettement vendredi après une semaine en dents de scie, au gré des informations sur la trêve commerciale scellée entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Les chefs d'Etat se sont mis d'accord, lors d'un dîner en marge du G20 à Buenos Aires le 1er novembre, sur plusieurs mesures. Mais peu de détails ont émergé depuis.

"Il y a eu plein de rumeurs cette semaine sur la Chine qui pourrait augmenter ses importations de divers produits agricoles, dont le coton, mais jusqu'à présent on n'a rien vu de concret", a souligné Peter Egli de Plexus Cotton.

Donald Trump a toutefois ravivé l'espoir d'avancées significatives imminentes vendredi en affirmant dans un tweet que les discussions commerciales avec la Chine "se (passaient) très bien".

En attendant, le conflit commercial entre Pékin et Washington a déjà eu "un impact visible sur le coton", ont estimé les analystes de Commerzbank.

Dans un rapport diffusé mercredi, le ministère américain de l'Agriculture a souligné que les importations chinoises de coton américain avaient nettement pâti de l'imposition par Pékin en juillet de 25% de taxes supplémentaires sur la fibre blanche en provenance des Etats-Unis: en août et septembre, les exportations américaines étaient en baisse de 50% par rapport à la même période l'année précédente.

"Par contraste, le Brésil va probablement augmenter ses exportations de coton de façon importante", ont-ils ajouté: l'USDA s'attend à ce qu'elles augmentent à 6 millions de balles pour l'année commerciale 2018/2019 contre 4,2 millions de balles l'année précédente.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 80,27 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE) contre 78,91 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 89,20 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,80 dollars la semaine précédente (+2,76%).

jum/alb/nas