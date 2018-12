Coton: les cours se stabilisent après une lourde chute à New York

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York, après une dégringolade spectaculaire, se sont stabilisés cette semaine dans un marché calme en l'absence de données économiques importantes et pendant la trêve des confiseurs.

La livre de coton pour livraison en mars, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 72,60 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE) contre 73,18 cents une semaine auparavant et elle est descendue jeudi jusqu'à 72,06 cent, son plus bas niveau depuis novembre 2017.

Mais elle avait chuté la semaine précédente de 8,1%.

Le prix de la fibre blanche pâtit de façon générale "du manque de commandes de la part de la Chine et des autres pays", a souligné Jack Scoville de Price Futures Group.

"Le marché souhaite voir la demande repartir à la hausse" et, en attendant, "se heurte au seuil technique des 72 cents", a-t-il ajouté.

Mais dans le même temps, "certains émettent des doutes sur la qualité de la récolte aux Etats-Unis, soumise cette année à des conditions météorologiques extrêmes au Texas et dans le Sud-Est du pays cet été et cet automne", a aussi noté M. Scoville. "Ces inquiétudes sur la qualité ont pu inciter certains importateurs à ne pas se tourner vers les Etats-Unis."

Les échanges étaient d'autant plus atones cette semaine que nombre de courtiers ont déserté les marchés, entre une séance raccourcie lundi et une fermeture des marchés mardi en raison de Noël, et que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) était en partie fermé et ne publiait donc pas les données sur les ventes américaines à l'étranger.

La fermeture partielle des administrations américaine, ou "shutdown", en était à son septième jour vendredi faute d'accord entre démocrates et républicains sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique exigé par Donald Trump, et aucune issue ne semblait en vue.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait pour sa part à 81,95 dollars les 100 livres jeudi, contre 85,05 dollars la semaine précédente (-3,8%).

jum/alb/jug/