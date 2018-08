Coton: les prix en petite hausse dans un marché aux faibles volumes

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton coté à New York a très légèrement avancé cette semaine dans un marché aux échanges peu abondants, l'amélioration des conditions météos et la bonne santé des ventes américaines influençant les prix à la marge.

Le prix de la fibre blanche sur l'Intercontinental Exchange (ICE) évoluait vendredi à 82,69 cents la livre, contre 81,63 cents à la clôture vendredi dernier.

Le prix du coton sur le marché américain a terminé lors des 14 précédentes séances dans une fourchette entre 80,74 cents et 83,58 cents, a rappelé Peter Egli de Plexus Cotton, sous l'effet de volumes d'échanges assez faibles et d'une volatilité en baisse.

L'accalmie sur le front de la volatilité "nous montre que les investisseurs n'attendent pas de mouvements majeurs sur les cours", a estimé M. Egli.

Dans ce contexte, les marchés ont pris connaissance cette semaine du traditionnel rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur les ventes à l'étranger, plutôt neutre avec des transactions à hauteur de 210.800 balles.

Toutefois, "le nombre d'acheteurs est en baisse puisque seulement 13 pays ont participé aux ventes. C'est sans doute partiellement dû à une hésitation des acquéreurs de s'engager davantage après les fortes transactions effectuées ces derniers temps", a affirmé M. Egli.

Il rappelle que les engagements pris à l'égard du coton américain culminent cette année à 9,2 millions de balles.

Les investisseurs ont également été influencés cette semaine par les conditions météos, alors que "le temps aux Etats-Unis demeure favorable (...) et s'est un peu amélioré de l'ouest du Texas au Kansas grâce à des précipitations", a affirmé Jack Scoville de Price Futures Group.

Le spécialiste a également souligné l'amélioration des conditions au Pakistan qui a bénéficié de précipitations.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,65 dollars dollars les 100 livres jeudi, contre 92,15 dollars la semaine précédente (+0,54%).

alb/vog/az