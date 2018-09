Coton: les prix lestés à New York par des ventes décevantes

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York ont poursuivi leur repli cette semaine, affectés par le ralentissement des ventes à l'étranger et la vigueur du dollar.

Le prix de la fibre blanche, qui avait grimpé jusqu'à 93 cents la livre en juin, s'est désormais réinstallé sous la barre des 80 cents, à son plus bas niveau depuis février.

Les tensions commerciales, avec notamment la Chine qui impose une taxe douanière supplémentaire de 25% sur le coton américain depuis juillet, ont joué un rôle certain, rappellent les analystes de Commerzbank.

"La révision à la hausse mi-septembre par le département américain de l'Agriculture de ses estimations sur la production américaine" a aussi influencé les cours, ajoutent-ils.

Et "les inquiétudes sur les éventuels dégâts causés par l'ouragan Florence (sur la côte Est des États-Unis) se sont atténuées", remarquent-ils par ailleurs: si la qualité de la récolte en Caroline du Nord s'est un peu dégradée, elle s'est récemment améliorée au Texas et en Géorgie, deux États importants dans la production de fibre blanche.

Mais les prix ont surtout fléchi cette semaine après la diffusion jeudi d'un rapport montrant encore une fois des ventes à l'étranger décevantes.

La demande pour le coton américain "a beaucoup baissé ces dernières semaines, les acheteurs à travers le monde tentant de déterminer la qualité de la récolte aux États-Unis et attendant de voir la baisse des commandes en provenance de Chine peser encore plus sur les cours", remarque Jack Scoville de Price Futures Group.

Le renforcement du dollar après la décision (mercredi) de la banque centrale américaine de relever les taux d'intérêt a aussi fait pression sur les cours du coton, selon Peter Egli de Plexus Cotton. "La récente hausse du billet vert affecte les matières premières depuis un certain temps et cela ne va probablement pas changer tout de suite", estime-t-il.

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 77,72 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 79,13 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 87,95 dollars les 100 livres jeudi, contre 88,30 dollars la semaine précédente (-0,4%).

jum/vmt/tho