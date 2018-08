Coton: les prix new-yorkais affectés par la chute de la livre turque

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York a fortement reculé cette semaine, sous la pression d'une récolte plus importante que prévu aux Etats-Unis et de l'effondrement de la livre turque face au dollar.

Après avoir évolué pendant quatre semaines dans une fourchette comprise entre 86 et 90 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), le prix de la fibre blanche s'est nettement replié et évoluait vendredi en cours de séance à 81,26 cents, contre 85,23 cents à la clôture vendredi dernier.

Le rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde (Wasde) diffusé le 10 août a contribué à cette baisse, les autorités prévoyant une récolte américaine plus abondante qu'auparavant à la faveur d'un rendement record.

Et "à en croire les derniers retours du terrain, la récolte américaine pourrait être encore plus importante", a souligné Peter Egli de Plexus Cotton.

Mais le recul des cours est aussi "clairement lié à la chute de la livre turque", selon le spécialiste.

L'effondrement en quelques jours de la devise face au dollar "a éveillé la crainte d'une contagion aux marchés émergents, qui font déjà face à une situation financière compliquée", a-t-il noté.

Surtout, la chute de la devise turque face au dollar a entraîné dans son sillage plusieurs autres monnaies de pays émergents.

"Pour les pays importateurs comme la Turquie, l'Indonésie et la Chine, le coton américain est devenu mécaniquement plus cher tandis que les concurrents comme l'Inde (la roupie étant descendue à son plus niveau historique cette semaine) ou le Brésil gagne un avantage compétitif sur le marché mondial", a souligné M. Egli.

En attendant, les chiffres hebdomadaires des ventes de coton américain à l'étranger diffusé jeudi ont montré qu'elles avaient "considérablement ralenti" lors de la semaine se terminant le 9 août.

Pourtant, le rapport Wasde a aussi relevé les estimations sur la demande mondiale de fibre blanche.

"La question maintenant est surtout de savoir +combien la Chine va importer+", a souligné M. Egli.

Les cours ont d'ailleurs repris un peu de vigueur jeudi "quand on a appris que des représentants de la Chine et des Etats-Unis devaient se rencontrer à la fin du mois pour tenter de relancer les négociations commerciales", au point mort actuellement, a remarqué Jack Scoville de Price Futures Group. Mais ce sursaut a peu duré.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 90,75 dollars les 100 livres jeudi, contre 97,20 dollars la semaine précédente (-6,6%).

jum/cma