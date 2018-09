Coton: les prix plombés à New York par les tensions avec la Chine

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York, qui s'était plus ou moins stabilisé depuis août, s'est soudainement replié cette semaine après les nouvelles sanctions commerciales que se sont imposées la Chine et les Etats-Unis.

Le prix de la livre de coton américain était resté, pendant 25 séances, dans une fourchette limitée, rappelle Peter Egli de Plexus Cotton.

Mais "l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a finalement forcé le marché à descendre sous un seuil de soutien technique, la moyenne des 200 dernières séances, ce qui a déclenché automatiquement (mardi) une vague d'ordres de ventes", explique le spécialiste.

Donald Trump a en effet fini par mettre à exécution sa menace de taxer 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires, déclenchant une réplique de Pékin qui a visé 60 milliards de dollars annuels de marchandises américaines. La nouvelle taxe américaine entrera en vigueur lundi à 04H00 GMT.

De quoi éloigner l'espoir d'un apaisement imminent entre les deux pays et assombrir les perspectives pour les exportateurs de coton américain, la fibre blanche produite aux Etats-Unis étant déjà frappée par Pékin de taxes à l'importation à hauteur de 25% depuis début juillet.

La livre de coton évoluait vendredi en cours de séance à 78,66 cents la livre sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 81,83 cents à la clôture vendredi dernier.

Cette soudaine baisse relève toutefois plus "d'une purge nécessaire permettant de faire correspondre les prix à la réalité", estime M. Egli qui anticipe à moyen terme une stabilisation des cours. D'autant que les commandes de coton américain par des acheteurs étrangers restent élevées et que du coup "les Etats-Unis peuvent se relaxer et n'ont pas besoin d'entrer dans une guerre des prix avec les autres grands pays exportateurs".

Surveillé par les courtiers, le passage de l'ouragan Florence en Caroline du Nord et du Sud, où sont installées d'importantes plantations de coton, n'a finalement pas eu d'effet marqué sur les prix.

"On commence à mieux voir l'étendue des dégâts potentiels sur les récoltes et les animaux et ils sont importants", remarque Jack Scoville de Price Futures Group. Les importantes pluies et les inondations auraient notamment fortement endommagé les champs de coton en Caroline du Nord.

"Mais le marché est plus intéressé par les nouvelles informations sur la demande", estime-t-il.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 88,30 dollars les 100 livres jeudi, contre 92,15 dollars la semaine précédente (-4,2%).

jum/vog/eb