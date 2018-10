Coton: les prix portés par des ventes solides et l'ouragan Michael

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangé à New York ont légèrement progressé cette semaine, des ventes solides à l'étranger et les conséquences de l'ouragan Michael l'emportant sur la crainte d'une baisse de la demande pour la fibre blanche.

"Les exportations américaines peinaient à décoller ces dernières semaines et le manque de demande a pesé sur les cours", rappelle Jack Scoville de Price Futures Group.

Le prix de la livre de coton était ainsi tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis décembre 2017.

Mais les chiffres du rapport hebdomadaire sur les commandes de coton américain par des acheteurs étrangers, diffusés vendredi, ont fait état de ventes portant sur plus de 250.000 balles de coton, soit largement plus qu'au cours des précédentes semaines.

Les cours progressaient nettement vendredi.

Ils avaient déjà grimpé, plus tôt dans la semaine, en raison de l'ouragan Michael.

Après avoir touché terre mercredi en Floride, l'ouragan est passé "juste au coeur des principales zones de production de coton" du sud-est des Etats-Unis, en Alabama, en Géorgie, ainsi qu'en Caroline du Nord et du Sud, détaille Peter Egli de Plexus Cotton.

Or cette intempérie "ne pouvait pas arriver à pire moment en Géorgie", le deuxième Etat producteur de fibre blanche aux Etats-Unis après le Texas, "dans la mesure où presque toutes les boules de coton y sont ouvertes et que seulement 20% des champs ont été récoltés", explique le spécialiste.

Le rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur l'offre et la demande mondiales de produits agricoles (Wasde), diffusé jeudi, s'est de son côté révélé mitigé pour le coton.

Les autorités ont d'une part drastiquement révisé à la baisse leurs estimations sur les réserves en Inde et s'attendent toujours à une demande très élevée de la part des manufactures dans le monde, indique M. Egli.

La récolte de coton aux Etats-Unis a en revanché été révisée légèrement à la hausse, malgré les pertes occasionnées par le passage de l'ouragan Florence en Caroline du Sud et du Nord en septembre, tandis que les projections sur les exportations américaines ont été abaissées.

"L'économie mondiale doit faire face à une crise des marchés émergents, à des tensions commerciales et à des marchés actions fébriles", remarque M. Egli.

"Les récents déboires des marchés financiers mondiaux plaident pour une posture défensive, dans la mesure où ils mettent en doute les chiffres élevés sur la demande des manufactures", note-t-il.

La livre de coton pour livraison en décembre, la plus échangée, évoluait vendredi en cours de séance à 78,59 cents sur l'Intercontinental Exchange (ICE), contre 76,10 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,15 dollars les 100 livres jeudi, contre 85,95 dollars la semaine précédente (+0,23%).

jum/alb/bp