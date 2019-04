Coton: les ventes américaines aident le cours à monter

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton échangé à New York a été soutenu cette semaine par des ventes à l'étranger jugées très solides, la baisse des surfaces cultivées aux Etats-Unis continuant pour sa part également à faire progresser le prix de la fibre blanche.

"Les ventes américaines ont continué à exceller la semaine dernière", selon Peter Egli de la société Plexus Cotton.

Dévoilées dans un rapport hebdomadaires du ministère américain de l'Agriculture (USDA) mercredi, ces ventes pour la semaine achevée le 28 mars ont été de près de 500.000 balles, dont environ 200.000 rien que pour la Chine.

Ce chiffre est important car il illustre l'appétit de Pékin pour le coton américain alors que la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales n'est pas encore terminée.

"La rencontre avec la Chine a été un grand succès", a dit le président américain Donald Trump vendredi, évoquant les pourparlers qui se sont tenus cette semaine dans la capitale américaine, dans le cadre de sessions de négociations se déroulant alternativement à Washington et à Pékin depuis le début de l'année.

"Je ne veux pas prédire un accord ou pas d'accord, mais on a déjà beaucoup avancé", a ajouté Donald Trump.

Le cours de la fibre blanche a également continué à capitaliser cette semaine sur un rapport de l'USDA publié vendredi dernier. Celui-ci portait sur les perspectives de surfaces consacrées aux cultures de coton aux Etats-Unis cette année, et montrait une baisse de 2% à 13,8 millions d'acres.

"Toutefois, le gros de la baisse provient du Texas et de Géorgie qui ont connu des conditions sèches en hiver (...) Or avec les prévisions d'avril à septembre qui anticipent des précipitations supérieures à la normal à l'est des Etats-Unis, nous prévoyons que davantage de surfaces pourraient être consacrées aux cultures de coton", a noté Peter Egli.

Il a toutefois précisé que "pour l'heure, les marchés misent sur l'incertitude et parient donc sur une hausse des cours".

La livre de coton pour livraison en mai, la plus échangée, valait vendredi vers 16H20 GMT 78,15 cents, contre 77,61 cents en fin de semaine dernière à la clôture.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,65 dollars les 100 livres jeudi, contre 86,30 dollars la semaine précédente (+0,41%).

