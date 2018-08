Coton: un seuil technique et le commerce pèsent sur le cours

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a reculé cette semaine à New York après avoir approché mercredi un seuil symbolique, les courtiers s'inquiétant également de l'aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Alors que les cours progressaient en début de semaine "nous avons assisté à une vague de ventes au moment où ils se sont rapprochés des 90 cents mercredi, un niveau technique important", a observé Louis Rose de Rose Commodity Group.

Le cours a atteint en séance un pic à 89,98 dollars, au plus haut depuis un mois et demi, avant de se replier.

"Bien que les marchés aient manqué d'un peu de carburant mercredi pour franchir la barre symbolique des 90 cents, ils ont rappelé à ceux qui pariaient sur une baisse des cours qu'ils ont peut être tort", a commenté Peter Egli de Plexus Cotton.

Le cours de la fibre blanche a par ailleurs été plombé par une aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alors que les deux pays se sont mutuellement menacés depuis mercredi de nouvelles sanctions douanières.

"Cela ne devrait en principe pas affecter les cours car la Chine a de toute façon besoin du coton américain", a observé Louis Rose, "mais le contexte général de barrières douanières déprime le marché".

Les volumes d'échanges sur le marché américain du coton ont connu cette semaine une progression après avoir stagné durant les deux précédentes semaines, a affirmé M. Egli.

Toutefois, les cours ont à nouveau évolué dans une fourchette de prix assez limitée.

"Tant qu'il n'y a pas de problème majeur avec les récoltes mondiales, le scénario le plus probable est que les plus hauts du mois de juin ne seront pas dépassés", a affirmé le spécialiste.

"Mais le marché semble prêt à décoller, il ne manque plus que le détonateur, qui pourrait venir d'un ajustement à la baisse des stocks mondiaux ou d'un accord soudain entre la Chine et les Etats-Unis sur le dossier commercial".

Le contrat pour livraison en décembre sur l'Intercontinental Exchange (ICE), le plus échangé actuellement, évoluait vendredi à 87,27 cents la livre, contre 88,34 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 98,25 dollars les 100 livres jeudi, contre 97,95 dollars la semaine précédente (+0,31%).

alb/jum/eb