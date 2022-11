Coty dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la demande de produits de beauté.

Les consommateurs qui sortent davantage après les fermetures se livrent à de petits luxes comme le maquillage et les parfums, même s'ils remettent à plus tard les achats plus importants en raison de l'inflation croissante et des risques de récession.

La division prestige de Coty, qui abrite les cosmétiques et les parfums des marques Calvin Klein et Gucci, a vu son chiffre d'affaires baisser de 1% en raison des vents contraires macroéconomiques. Mais le président-directeur général, Sue Nabi, a déclaré à Reuters que la société ne "voit pas de ralentissement ou de baisse des ventes dans la division prestige".

En fait, les consommateurs passent des marques de beauté grand public à bas prix à la division prestige, a-t-elle ajouté.

Le fabricant de parfums Hugo Boss augmentera également ses prix, de l'ordre de quelques chiffres vers l'hiver, afin de lutter contre la hausse des coûts de transport et de main-d'œuvre.

La catégorie des produits de beauté est "plus résiliente que jamais", a déclaré Nabi, après que Coty ait réitéré ses prévisions de bénéfices annuels.

Son homologue européen L'Oréal a également fait état d'une forte croissance des ventes au troisième trimestre, la demande robuste en Europe et aux États-Unis ayant compensé les perturbations causées par les fermetures strictes en Chine.

La politique chinoise du zéro COVID a également eu un impact sur Estee Lauder, l'incitant à réduire ses prévisions annuelles, mais la plus faible exposition de Coty au marché chinois a aidé la société mère de CoverGirl à se protéger.

Son chiffre d'affaires net a augmenté de 1 % pour atteindre 1,39 milliard de dollars au premier trimestre clos le 30 septembre, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net est passé à 125,3 millions de dollars, soit 15 cents par action, contre 103 millions de dollars, soit 13 cents par action, un an plus tôt.