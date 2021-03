Couche-Tard: bénéfice en baisse de 8% au 3e trimestre

Montréal (awp/afp) - Le groupe canadien de distribution alimentaire et de carburants Couche-Tard, qui a tenté en janvier un rapprochement avec Carrefour bloqué par le gouvernement français, a annoncé mercredi une chute de 8% de son bénéfice trimestriel, invoquant l'impact négatif de la pandémie.

Pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2021, terminé le 31 janvier, le poids-lourd mondial des "dépanneurs", comme les Québécois nomment ces commerces de proximité souvent adossés à des stations-service, a dégagé un bénéfice net de près de 608 millions de dollars américains (562 millions de francs suisses), contre 660 millions un an auparavant.

Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice net ajusté est ressorti à 56 cents, résultat conforme aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a fléchi de 21%, à 13,1 milliards de dollars.

La baisse des résultats s'explique principalement, selon un communiqué de Couche-Tard, par "l'impact négatif" du Covid-19 "sur la demande de carburant", dont les prix ont baissé, et par la cession d'une partie de ses opérations américaines de vente en gros de carburant.

Couche-Tard a bouclé au cours du trimestre l'achat de 341 magasins Circle K à Hong Kong et de 32 autres sous franchise à Macao pour 341 millions de dollars, acquisition qui lui fournira une assise pour lancer son "expansion dans la région".

Le gouvernement français avait opposé mi-janvier un refus "clair et définitif" au rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard, après que ce dernier a proposé officiellement 20 euros par action du groupe français, ainsi valorisé à plus de 16 milliards d'euros hors dette.

Les deux groupes avaient alors convenu de "prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels", mais Couche-Tard n'a fourni mercredi aucun détail à ce sujet.

Présent partout dans le monde, mais surtout en Amérique du Nord et dans le Nord de l'Europe, Couche-Tard compte 14'227 magasins dans son réseau, dont 1904 sous l'enseigne Circle K exploités sous licence.

afp/jh