Coup d'envoi de l'IPO de Warner Music

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En espérant lever 1,82 Md$ (1,64 Md€) selon la fourchette haute du prix annoncée, cela pourrait bien être la plus grande introduction au Nasdaq en 2020. Warner Music envisageait depuis quelques mois déjà une introduction en bourse mais l'opération avait été retardée en Février suite au plongeon des indices mondiaux consécutif à la propagation du coronavirus. Avec le récent rebond du marché américain, la maison de disques n'a pas perdu de temps puisqu'elle a déposé la semaine dernière les premiers documents à la SEC (Security Exchange Commission) en vue de son introduction en bourse. Le Label a fixé un objectif de prix compris entre 23 et 26 USD pour 70 millions d'actions de classe A, soit 13,7% de ses actions ordinaires. Cette introduction en bourse permettrait de faire passer le capital de Warner Music de 11,7 Mds$ à 13,5 Mds$ (12 Mds€). Warner Music est le 3ème label d'enregistrement au monde derrière Sony Music et Universal Music et compte de nombreux talents comme Ed Sheeran, Coldplay, Christine and the Queens, Madonna ou encore Phil Collins. Time Warner la société mère de Warner Music avait conclu sa vente à un consortium d'investisseurs privés en 2004, créant ainsi la plus grande société musicale indépendante au monde. Warner Music a ensuite été introduite en bourse l'année suivante. En 2011, le consortium Access Industries contrôlé par le milliardaire ukrainien, Len Blavatnik rachète Warner Music et la retire de la bourse de New-York. La spécificité de cette introduction est que Warner Music ne vend aucune action. L'offre est en effet, entièrement composée d'actionnaires existants qui vendent des actions "secondaires". Le produit de cette introduction en bourse ne sera donc pas versé à Warner Music, ce qui est assez rare dans ce type d'opération. Warner Music devrait fixer le prix définitif de son introduction en bourse aujourd’hui, les actions devant être introduites au Nasdaq demain sous le symbole "WMG". Morgan Stanley, le Crédit Suisse et Goldman Sachs sont les teneurs de livres de cette IPO. Tencent Holdings Ltd serait par ailleurs en pourparlers avec Warner Music pour prendre une participation à hauteur de 200 M$ (180 M€) dans le cadre du placement. Côté fondamentaux ? Pour son exercice fiscal de 2019, Warner Music a enregistré un résultat net de 258 M$ et un chiffre d'affaires de 4,48 Mds$. Plus récemment, Warner Music a enregistré une perte nette de 74 M$ au cours du deuxième trimestre 2020, contre un bénéfice de 67 M$ un an plus tôt. Fin Mars, la dette de la société s'élevait à 2,98 Mds$ et les liquidités à 484 M$. Cela porterait la valeur entreprise à environ 16 Mds$ si les actions se vendent dans la partie supérieure de la fourchette annoncée, alors qu'elle avait été rachetée en 2011 pour 3,3 Mds$ par Access Industries. Une plus-value substantielle pour les actionnaires existants qui souhaiteraient sortir. Cette introduction en Bourse pourrait finalement être le signe que l'industrie musicale est plus résiliente aux évolutions de son marché. Cette levée de fonds pourrait en effet être l'opportunité pour Warner Music de profiter pleinement du streaming. Si ce business model peut se révéler peu lucratif pour les petits artistes, il leur permet d’avoir une certaine visibilité. A noter enfin que la maison d'enregistrement a averti que l'épidémie de coronavirus a nui à ses ventes et a retardé la sortie de nouveaux enregistrements. Goldman Sachs prévoit d’ailleurs que les revenus mondiaux de la musique chuteront de 25% cette année mais estime également les revenus de l’industrie musicale à 131 Mds$ d’ici 2030 dans sa note Music in the Air. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 0.98% 182.71 22.17% TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP -2.48% 12.6 7.33% VIVENDI SE 4.43% 21.6 -19.60%

