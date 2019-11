Coup de filet en Europe, 10.000 objets archéologiques retrouvés

ROME, 18 novembre (Reuters) - La police italienne a annoncé lundi avoir retrouvé quelque 10.000 objets archéologiques d'une valeur de plusieurs millions d'euros à l'issue d'un vaste coup de filet mené dans plusieurs pays européens contre un réseau criminel international qui sévissait dans le sud de la Botte.

Au total, plus de 80 perquisitions ont été menées en Italie, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Serbie, et 23 personnes ont été arrêtées, a indiqué la police italienne dans un communiqué.

Le gang, qui a dérobé des vases en terre cuite, des assiettes peintes, des broches et des bijoux, opérait dans le sud de l'Italie et menait des fouilles illégales dans des zones que les archéologues n'avaient pas encore explorées. La police a précisé qu'elle suivait les faits et gestes de ce groupe depuis mai 2017, notamment grâce à des images de vidéo-surveillance et des mises sur écoute. (Crispian Balmer, Marine Pennetier pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse)