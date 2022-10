Coup de massue en vue pour le marché immobilier britannique ?

"Il semble désormais presque certain que le gouvernement britannique est sur le point de revenir sur sa décision de ne pas revenir sur sa décision concernant sa politique en matière de réduction des impôts." observe James Athey, investment director chez abrdn. " Nous avons assisté à une baisse significative du stress sur le marché et à une remontée proportionnelle du rendement des gilts et de la livre sterling. " continue l'expert.



Pour James Athey, le risque est maintenant que les investisseurs oublient qu'il y a beaucoup plus de problèmes à régler qu'un simple assouplissement fiscal malavisé et inopportun.



L'inflation atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies et les emprunts publics sont énormes, tout comme le déficit des comptes courants.



Le marché immobilier risque ainsi de subir un coup de massue en raison de la hausse des taux hypothécaires et la guerre en Ukraine se poursuit.



"Le pire de la volatilité est peut-être passé, mais je crains que le Royaume-Uni soit loin d'être sorti d'affaire."prévient-il.