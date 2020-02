Bourse de Paris : Coup de mou pour les "Sorcières"

Le ralentissement du nombre d'infections au coronavirus dans la province d'Hubei à 349 personnes sur la journée de mercredi laissait entrevoir un plateau dans l'épidémie qui sévit actuellement. Mais les officiels ont annoncé que 631 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi. En ajoutant le reste de la Chine continentale, le nombre de personnes infectées s'accroît de 889 individus, pour atteindre 75 465. Ce qui inquiète aussi, ce sont les cas qui émergent ça et là en dehors du pays, notamment en Corée du Sud.

Le coronavirus n'est donc pas encore, comme certains investisseurs le pensaient, sous contrôle. Et ce n'est pas l'IATA qui dira le contraire. L'organisation qui regroupe la plupart des compagnies aériennes mondiales estime que 2020 sera la première année de contraction du trafic en 11 ans. Les défenseurs de l'environnement se réjouiront de cette baisse évaluée à -0,6%, ou 29,3 Mds$ de chiffre d'affaires. Les transporteurs moins.

A Wall Street, c'est le rachat du courtier E*Trade par Morgan Stanley qui a fait jaser hier, dans un secteur financier qui pourrait connaître d'importants bouleversements dans les mois à venir. Goldman Sachs et JP Morgan ont en effet décidé de rejoindre l'initiative de nouvelle plateforme boursière MEMX, qui doit se lancer l'été prochain pour tenter de casser le duopole NYSE / Nasdaq. Auparavant, le projet avait déjà séduit Bank of America, Morgan Stanley, Fidelity, TD Ameritrade et même UBS Group. MEMX, qui a déjà prévu de casser les prix, pourrait jouer les trouble-fêtes avec un tel parrainage.

Ce 21 février est le troisième vendredi du mois, synonyme de compensation. La journée dite des trois sorcières est toujours particulière (Patrick Rejaunier vous en dit quelques mots ici). Et le début de la séance sera particulièrement maussade, avec des indicateurs teintés de rouge.

Les temps forts économiques du jour

On parlera aujourd'hui essentiellement de PMI Flash, ces indicateurs avancés qui prennent le pouls des directeurs d'achats d'entreprises dans plusieurs pays ou régions, notamment le Japon, la France, l'Allemagne, la zone euro et les Etats-Unis entre 01h30 et 15h45. Ce sont les premiers indicateurs disponibles qui prendront réellement en compte l'impact du coronavirus sur le moral des décideurs.

L'euro est repassé sous 1,08 USD. L'once d'or poursuit son ascension à 1625 USD ce matin. Le pétrole fait une pause, à 58,86 USD le baril de Brent et à 53,54 USD le baril de WTI. Le 10 ans américain offre un rendement de 1,49%. Le Bitcoin se négocie 9619 USD pièce.

Les principaux changements de recommandations

Burberry : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 1901 1750 GBp.

Compagnie Financière Richemont : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 80 à 76 CHF. SBG passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 78 CHF.

GTT : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 96 EUR.

Hermès International : Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 582 à 620 EUR.

Kering : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 680 à 666 EUR. Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 608 à 613 EUR.

LVMH : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 448 à 444 EUR.

Moncler : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 46 à 44 EUR.

Nestlé : Credit Suisse passe de sousperformance à neutre en visant 103 CHF.

OC Oerlikon : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 CHF.

Sodexo : Citigroup passe de neutre à achat.

Swisscom : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 570 CHF.

Swiss Re : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 125 à 120 CHF.

Tenaris : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR.

The Swatch Group : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 307 à 291 CHF.

Tomra : SEB passe de conserver à vendre en visant 265 NOK.

Unibail : AlphaValue reste acheteur avec un objectif abaissé de 179 à 158 EUR.

L’actualité des sociétés

Engie aurait approché l'américain Ameresco, qui pèse actuellement 1,1 Md$ en bourse, en vue d'un rachat, selon les informations obtenues par Reuters. Un premier rendez-vous judiciaire est prévu aujourd'hui entre Carlos Ghosn et Renault en France, avec un référé sur une demande d'indemnité de départ en retraite de l'ancien dirigeant. Valeo a publié des résultats mitigés hier soir, avec un résultat opérationnel inférieur aux attentes mais une génération de cash-flow libre assez nettement meilleure que prévu. Groupe ADP prend 49% du capital de GMR Airports, un groupe indien qui officie sur sept aéroports en Inde, aux Philippines et en Grèce, dont trois comme opérateur (Delhi, Hyderabad, Mactan Cebu), aux côtés de GMR Infrastructure. GTT rachète l'islandais Marorka. Lectra investit dans sa relation d'affaires avec Faurecia. Genfit décale la levée d'aveugle des données de sa phase III RESOLVE-IT avec Elafibranor dans la NASH pour "incorporer les derniers commentaires de la FDA attendus à la fin du mois de mars", en précisant que cela n'a pas pour origine l'efficacité ou la sécurité du traitement, ni un sujet d'ordre réglementaire. Le Masitinib d'AB Science atteint son critère principal en phase II/II dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Transgene traite un premier patient avec TG6002. Erytech signe un partenariat d'approvisionnement du service de don du sang de la Croix-Rouge allemande. Navya boucle son émission de 20 M€ d'ORNANE avec ESMO. Sopra Steria rachète Sodifrance à 17,10 EUR l'action. Une commande en Hongrie pour Drone Volt. Teleperformance, Verallia, Clasquin, Horizontal Software, Roche Bobois, SES-imagotag, Bastide, Amplitude Surgical ont publié leurs comptes.

Jean-Pierre Mustier, le patron d'UniCredit, serait bien placé pour prendre les commandes d'HSBC, selon les dernières indiscrétions obtenues par Bloomberg. Sprint et T-Mobile US seraient proches d'un accord sur les termes modifiés de leur fusion, selon le Wall Street Journal. Des actionnaires représentant environ 18% du capital d'UBI Banca ont jugé l'offre de rachat d'Intesa Sanpaolo "inacceptable" car trop faible. Wells Fargo serait à deux doigts de sceller un compromis avec les autorités américaines pour éviter un procès, compromis à 3 Mds$. La justice allemande autorise Tesla à lancer les travaux de son usine européenne. Implenia décroche trois projets de construction durable dans le bâtiment en Allemagne et en Suisse. La justice du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, a ouvert une procédure visant Alphabet pour collecte illégale de données personnelles sur des enfants scolarisés dans l'Etat. Toujours en difficultés, Sears obtient une ligne de crédit de 100 M$ du fonds américain Brigade Capital, a appris Reuters. Le groupe minier brésilien Vale déficitaire au quatrième trimestre après des charges exceptionnelles sur sa mine de nickel de Nouvelle-Calédonie et sa mine de charbon du Mozambique. Ultimate Software et Kronos se lancent dans une fusion à 22 Mds$. GAM Holding va encore réduire ses effectifs. Le croisiériste norvégien Norwegian Cruise Line annule tous ses séjours en Asie jusqu'en septembre.

Ça publie. Royal Bank of Canada, Allianz, Deere, Sika, Kingspan, Proximus, Pearson PLC, Sopra Steria…