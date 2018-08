Bourse de Paris : Coup de mou sur le CAC40

Les valeurs qui baissent :

Les valeurs qui montent :

Donald Trump et Justin Trudeau ont beau rivaliser de commentaires optimistes sur la perspective de trouver d'ici demain soir un nouvel équilibre dans les échanges Mexique, Canada, Etats-Unis, les investisseurs européens font à nouveau grise mine. Comme si le moral en berne de la bourse chinoise les avait contaminés. A Shanghai, le CSI300 a encore reculé ce matin. La multiplication des accords rénovés entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux isolent de plus en plus la Chine et met à nouveau en lumière les enjeux majeurs que portent les négociations sino-américaines en cours.Pour en revenir à Paris… Iliad chute lourdement (-6% environ) après les bons chiffres publiés par Bouygues Telecom, qui confortent le sentiment du marché selon lequel Free s'est fait tailler des croupières au second trimestre. Air France KLM (-6%) coule après que l'intersyndicale Air France a annoncé un durcissement du conflit social en septembre, pour fêter l'arrivée de Ben Smith au poste de directeur général du groupe.• Les foncières ( Unibail Rodamco Klépierre et Gecina ) perdent beaucoup de terrain, à cause de Morgan Stanley. La banque américaine ne considère plus le secteur comme attractif et dégrade Klépierre et Carmila en France.• Les cycliques comme Eramet Aperam ou Plastic Omnium souffrent, c'est leur lot habituel à chaque revirement de tendance. Worldline perd 2% après l'abaissement de la recommandation de Berenberg, dont l'objectif de cours a été atteint. Bouygues et Eiffage caracolent en tête du palmarès sur des gains de 3% grâce à de solides trimestriels. Vinci en profite pour prendre leur sillage.• Les défensives et les chouchous de la cote s'en sortent bien : Ipsen LVMH ou Kering sont aux avant-postes.