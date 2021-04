Bourse de Paris : Coup de semonce

"Je vous avais dit que ça allait baisser". L'avantage avec votre collègue Robert-le-rabat-joie, c'est que ses prophéties boursières finissent toujours par se réaliser. C'est un peu ce qui s'est passé hier sur les marchés : Robert a eu raison. Ça lui fait du bien, parce que ça n'arrive pas souvent. Des journées comme celle de la veille, il y en a régulièrement en bourse. Pendant les phases où les marchés semblent incapables de baisser, il y a toujours un moment où survient une bonne grosse séance de baisse, de celles qui réveillent toutes les angoisses habituelles. Les indices européens ont lourdement décroché hier, le CAC40 plus que les autres. L'indice parisien a chuté de plus de 2%, emmené par les valeurs cycliques et les financières. Pourquoi LVMH a-t-elle perdu 3% après avoir annoncé en début de semaine des performances records en début d'année et des perspectives plutôt brillantes ? Mystère. Pourquoi Total a-t-il reculé de 3% alors que les prix du pétrole flirtent avec leurs meilleurs niveaux récents ? Mystère aussi. A Wall Street, la baisse à la clôture fut plus modeste, inférieure à 1%. Il faut dire que le marché américain avait pris soin d'étaler sa contraction sur deux séances, puisque celle de la veille était déjà baissière.

En dépit des soubresauts précités, les investisseurs privilégient toujours les secteurs jugés décotés par rapport aux entreprises de croissance. C'est en tout cas ce qui ressort de tous les graphiques qui opposent les stratégies "value" et "growth" depuis le mois de novembre dernier. En réalité, la situation est un peu plus subtile et trouve une excellente illustration dans le Nasdaq 100. Les financiers continuent à plébisciter les acteurs technologiques dont les fondamentaux sont solides et qui disposent d'un avantage concurrentiel indéniable. D'où les gains de 16% pour Microsoft ou de 30% pour Alphabet en 2021. Ils ont en revanche tendance à se détourner un peu des paris plus risqués, comme les entreprises dont les trajectoires de bénéfices sont plus incertaines ou dont le bilan et le compte de résultats montrent une réalité très différente de l'histoire vendue par les dirigeants.

La communauté Bear Trap, active sur Bloomberg, a mis en avant la semaine dernière un graphique tout à fait édifiant qui montre la décorrélation depuis début mars entre un Nasdaq 100 qui remonte en flèche et les paris à la mode du moment, c’est-à-dire par exemple les SPAC, les fonds ARK de Cathie Wood ou les valeurs Cannabis. Il faut probablement y a jouter depuis cette semaine l'écosystème du bitcoin. Bear Trap illustre aussi cette situation avec un second graphique qui montre la surperformance de papy Buffett avec Berkshire Hathaway, la quintessence de la "value" sur ARK Innovation, le fonds croissance de la papesse Wood, dopé au momentum (i.e. une surexposition aux thèmes porteurs du moment).

Comme d'habitude – c'est une règle d'or en finance – il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur des mouvements qui ne sont que naissants. Mais cela illustre un regain de méfiance vis-à-vis des paris trop embouteillés ou très agressifs. Les explosions en vol de Greensill ou d'Archegos ont démontré l'existence de leviers excessifs à l'œuvre en arrière-plan. La croissance c'est très bien, la croissance saine c'est encore mieux.

Les marchés européens donnent des signes de reprise ce matin, dans une actualité fort dense grâce aux résultats d'entreprises. Akzo Nobel, Ericsson, Worldline, Roche, ASML et Heineken ont annoncé leurs résultats avant l'ouverture, après Kering et Netflix hier soir et avant Verizon et Nextera aux Etats-Unis plus tard dans la journée.

L'actualité macroéconomique est presque vierge d'indicateurs majeurs. Dans le volet géopolitique, Xi Jinping va participer jeudi au sommet pour le climat organisé par Joe Biden : un signal fort au milieu de la pile des désaccords qui déchirent les deux pays. Sur le font pandémique, la résurgence des cas dans certains pays d'Asie crée des tensions, notamment au Japon. Géopolitique sportive enfin, avec une explosion en vol du projet de ligue de football fermée en Europe : tous les clubs anglais qui avaient annoncé soutenir cette initiative, soit 6 des 12 équipes concernées, ont jeté l'éponge après le tollé provoqué par l'annonce chez une partie des supporters et des autres clubs. Tout ça pour ça. La "Super League" a malgré tout annoncé réfléchir à une autre formule, mais on ne donne pas bien cher de sa peau. Cette histoire aura permis de mettre le football européen face à ses contradictions, grâce à quelques moments cocasses comme celui où les instances en place se drapent de dignité en fustigeant l'argent-roi.

Sur les marchés boursiers, les indicateurs avancés européens sont en légère hausse vers 8h00, mais l'Asie pique encore du nez.

Les temps forts économiques du jour

L'indice des prix à la consommation britannique de mars (8h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30) sont attendus aujourd'hui.

L'euro se maintient sur ses positions récentes, à 1,2031 USD. L'once d'or progresse à 1782 USD. Légère contraction du marché pétrolier à 66,14 USD le baril de Brent et à 62,20 USD le baril WTI. Le taux du 10 ans américain recule à 1,56 %. Le bitcoin recule après avoir rebondi, à 55 724 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : HSBC reprend le suivi à conserver en visant 4,50 EUR.

BP Plc : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 313 GBp.

Danone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 70 à 67 EUR.

Electrolux Professional : SEB Equities passe de vendre conserver en visant 48 SEK.

ENI : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 11,70 EUR.

Hella : Kepler Cheuvreux reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.

Iliad : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 190 EUR.

Getinge : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 232 SEK.

GlaxoSmithKline : Kepler Cheuvreux reste neutre avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1500 GBp.

Kion : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.

Nemetschek : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 56 à 58 EUR.

NN Group : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 41,10 à 39,60 EUR.

Poste Italiane: HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 14 EUR.

Royal Dutch Shell : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 1937 GBp.

Siemens Healthineers : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 55,30 EUR.

Sika : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 316 à 325 CHF.

Total : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 46,60 EUR.

United Internet : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 45 EUR.

Wacker Chemie : Baader Bank passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 137 à 148 EUR.

Zalando : RBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 119 à 121 EUR. HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 120 EUR.

Actualités des sociétés

En France

Résultats des entreprises

Carrefour : le distributeur affiche une croissance organique solide de 4,2 % au T1. Il annonce en parallèle un plan de rachat d'actions de 500 M€.

Kering : le chiffre d'affaires du T1 a bondi de 26 % grâce au rebond de Gucci.

Sartorius Stedim Biotech : le chiffre d'affaires a bondi de plus de 60 % à 655 M€ au T1, pour une marge d'Ebitda qui atteint 35,4 %. Le groupe confirme ses prévisions 2021, qui avaient été relevées au milieu du mois de mars.

Worldline : les revenus du T1 baissent, à cause des mesures de confinement. L'objectif d'une croissance de l'activité de l'ordre de 5 % en données organiques en 2021 est confirmé.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des entreprises

Akzo Nobel : le chimiste néerlandais a dégagé un bénéfice ajusté de 307 M€ au T1, en vive hausse de 43 % sur un an et au-delà du consensus de place.

ASML : le groupe termine le T1 sur un bénéfice net de 1,33 Md€, supérieur aux attentes de la place. La croissance devrait atteindre 30 % cette année pour les revenus, un net relèvement par rapport à l'estimation précédente qui tablait sur "au moins 10 %".

BHP Group : la prévision de production de minerai de fer devrait se situer dans le haut de la fourchette des objectifs en 2021.

Ericsson : l'équipementier télécom a réalisé des résultats opérationnels ajustés de 5,3 MdsSEK au T1, pour un consensus à 5 MdsSEK.

Netflix : le titre décroche de 8,7 % hors séance après avoir publié des résultats jugés décevants au niveau du recrutement des abonnés.

Roche : le chiffre d'affaires du T1 s'est effrité légèrement à 14,93 MdsCHF. Le laboratoire vise une croissance de 1 à 5 % de l'activité hors change cette année.

Zalando : les résultats préliminaires du T1 sont supérieurs aux attentes.

Annonces importantes