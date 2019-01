Bourse de Paris : Coup de spleen à Wall Street

Les temps forts économiques du jour

Un jour ça va, un jour c'est la déprime. Larry Kudlow, le conseiller économique préféré de Donald Trump, a volé au secours de Wall Street hier. Il faut dire que le Financial Times avait semé le trouble en annonçant que la Maison-Blanche avait repoussé une offre chinoise de tenir des discussions préparatoires dès cette semaine avant le round officiel de négociations commerciales prévu les 30 et 31 janvier. Kudlow a rassuré les marchés en démentant la rumeur et en expliquant que les discussions avec Pékin sont les plus larges et les plus poussées jamais entamées. Sur CNBC, il a concédé que les deux journées de la fin janvier seront cruciales pour la suite, mais pas forcément décisives.Au Royaume-Uni, une sorte de consensus semble se dégager sur la nécessité de prolonger le délai pour préparer le Brexit si les ultimes tentatives de Theresa May auprès de l'UE échouent, ce qui semble hautement probable. A Washington, les manœuvres politiques continuent en coulisse autour du "shutdown", qui attaque son second mois. Le Sénat doit voter jeudi pour faire cesser, au moins temporairement, la paralysie. Quelques défections républicaines pourraient faire pencher le vote en faveur des démocrates, mais on voit mal Donald Trump ne pas faire usage de son droit de veto dans un tel scénario.Autour de 8h00, les indicateurs avancés sont baissiers en Europe. Le CAC40 devrait perdre entre 0,3 et 0,4% à l'ouverture Aux États-Unis, l'indice FFHA des prix de l'immobilier (15h00) précèdera l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00). Ce matin, la Banque du Japon a maintenu le statu quo sur sa politique monétaire, tout en réduisant sa projection d'inflation sous-jacente de 1,4 à 0,9% pour 2019. Cette nuit, la Banque de Chine a injecté 257,5 milliards de yuans (plus de 33 milliards d'euros) dans le système financier pour soutenir l'économie.Pas de grand changement entre l'euro et le dollar à 1,1366 USD. L'once d'or continue à s'effriter à 1283 USD. Le Brent est en léger repli à 61,34 USD, alors que le WTI grappille quelques cents à 52,92 USD. Le rendement de l'emprunt d'État américain à 10 ans est en très légère progression à 2,743%. Le Bitcoin évolue à 3584 USD (+0,1%).