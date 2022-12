Coup de spleen avant le feu d'artifice

Les investisseurs se dégagent donc des actifs à risque en attendant les habituelles échéances macro : les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront dévoilées cette après-midi, avant l'indice PMI de Chicago, prévu pour demain, et qui donneront du grain à moudre aux financiers pour jauger la résilience du marché du travail aux Etats-Unis.

Dans cette attente et puisque l'actualité de la période comprise entre Noël et le Jour de l'An n'est pas bien riche, pour ne pas dire réduite au néant, je vous propose de nous intéresser ce matin à ce qui a bien fonctionné cette année. Pour cela, je me suis appuyé sur les différents palmarès que vous pouvez sillonner ici afin d'établir la liste suivante (un bilan des indices dividendes réinvestis ou pas, ni effets de change).

Je ne vous l'apprends pas, rares sont les places qui enregistrent une performance positive en 2022, il est donc important de les mettre en lumière.

Félicitations au Portugal et à la Grèce, dont les indices nationaux s'en sortent très bien cette année car bien dotés en valeurs qu'il fallait absolument avoir en portefeuille au risque de passer l'année complètement à côté de la plaque, je parle bien entendu de l'énergie. Galp Energia (+47% en 2022), Motor Oil Hellas Corinth Refineries (+58%) ou encore Hellenic Petroleum (+23%) ont ainsi tracté le PSI20 et l'indice Athex Composite. Mais ce n'est pas tout, les services aux collectivités, les télécoms et les banques, soit typiquement les domaines d'activités délaissés par les financiers durant la dernière décennie, ont plutôt bien performé cette année, comme en témoignent les performances annuelles de EDP - Energias de Portugal (-2%), Nos, SGPS (+11%) à Lisbonne et d'Eurobank Ergasias (+17%) et de la National Bank of Greece (+26%) à la bourse d'Athènes. La bourse londonienne tire également son épingle du jeu grâce aux matières premières, qui est, si vous avez lu notre Morning d'hier, la classe d'actifs la plus performante pour la deuxième année consécutive. Les méga-profits de Shell (+45%) et de BP Plc (+44%) ainsi que les copieux gains de Glencore (+48%) et de Rio Tinto (+19%) ont permis au FTSE100 de garder la tête hors de l'eau.

Dans les mentions honorables, relevons que la place de Copenhague ne cède que 1,70% depuis le janvier, juste devant Sydney (-4.50%). Cela tranche avec les performances de Wall Street de la Chine, qui payent un lourd tribut cette année. Vous connaissez le refrain, si les actions de l'énergie et les secteurs les plus défensifs sont aux avant-postes, accompagnés des valeurs financières, toujours portées par les perspectives de hausses de taux, ce sont les valeurs technologiques qui sont en queue de peloton. Cette défiance des investisseurs envers les anciennes idoles du marché se perpétue cette semaine, où les financiers ont tendance à réagir négativement à la moindre contrariété.



Je termine ce tour d'horizon des indices avec des curiosités qui ne sont pas présentes dans le tableau précédent (j'ai dû faire des choix pour ne pas présenter une liste à rallonge). Pour commencer et à ma grande surprise, le SMI suisse, pourtant réputé défensif, s'affaisse de 16% cette année. Enfin, si vous jetez un coup d'œil à nos palmarès, alors vous constaterez que les indices boursiers les plus prolifiques de l'année sont ceux de la Turquie et de l'Argentine, et pas qu'un peu puisque l'ISE 100 et le Merval Buenos Aires surplombent de loin les autres indices avec des gains annuels de plus de 100%. Mais ne changez pas tout de suite vos euros contre des livres turques ou des pesos argentins puisque ce haut fait est lié à un autre record, celui de l'inflation qui balaye ces deux économies ainsi que leur devise respective. L'Argentine n'est donc pas que championne du monde de football, elle est aussi l'économie avec l'un des taux d'inflation les plus élevés du globe puisque la croissance des prix à la consommation avoisine les 100% en 2022. Cela me donne l'occasion de vous partager l'article de Roxane Nojac qui en dit long sur les effets d'une dévaluation excessive d'une monnaie sur les taux de change : Voyage en Argentine, une histoire de taux de change.

En Asie Pacifique, ça baisse en Corée et à Hong Kong, où les replis dépassent 1%. L'Australie et le Japon tiennent mieux le choc mais restent orientés à la baisse. Tôt ce matin, les indicateurs avancés occidentaux sont ancrés dans le rouge.