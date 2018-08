Coups de feu tirés contre l'ambassade US en Turquie, pas de victime

(Actualisé avec communiqué du gouverneur d'Ankara)

ANKARA, 20 août (Reuters) - Plusieurs coups de feu ont été tirés lundi contre l'ambassade américaine en Turquie, dans la capitale Ankara, endommageant une porte et une vitre d'un poste de sécurité sans faire de victime.

Un ou plusieurs assaillants non identifiés ont tiré depuis un véhicule blanc six balles contre un poste de sécurité de l'ambassade aux alentours de 05h30 heures locales (02h30 GMT), trois balles ont touché une porte et une vitre, dit un communiqué du gouverneur d'Ankara.

L'ambassade est fermée cette semaine à l'occasion de l'Aïd el Kébir, la fête musulmane du sacrifice.

"Nous pouvons confirmer qu'un incident s'est déroulé tôt ce matin à l'ambassade américaine. Il n'y a aucune victime et nous enquêtons sur les détails" de cette attaque, a déclaré David Gainer, un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Ankara.

Les équipes de police étaient toujours à la recherche des assaillants, qui ont fui à bord d'une voiture blanche, a rapporté la chaîne de télévision CNN Türk.

Cette attaque survient en plein climat de tensions entre les Etats-Unis et la Turquie à propos du pasteur américain Andrew Brunson, accusé par Ankara de terrorisme et dont Washington demande la libération.

Donald Trump a annoncé ce mois-ci un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux Etats-Unis, ce à quoi le gouvernement turc a répliqué en relevant les tarifs douaniers qu'elle exige sur certains produits américains.

L'escalade des tensions entre Washington et Ankara a accentué la chute de la devise turque, la lire, qui a perdu près de 40% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. (Arthur Connan pour le service français)