Cour : les frais de carte ne sont pas autorisés - mais pas d'argent pour Rossmann

BERLIN (dpa-AFX) - La pratique controversée des banques d'imposer des frais uniformes pour les paiements par carte a enfreint le droit de la concurrence. C'est ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Berlin en accordant des dommages et intérêts à certaines entreprises pour des frais de carte Giro trop élevés, comme il l'a annoncé jeudi. Au total, le tribunal a été saisi de onze plaintes contre les quatre principales associations bancaires allemandes. La chaîne de droguerie Rossmann, par exemple, réclamait environ 8,5 millions d'euros de dommages et intérêts. La plainte de l'entreprise n'a toutefois pas abouti. Selon le tribunal, Rossmann n'a pas suffisamment démontré qu'elle avait subi un préjudice et quel en était le montant.

Contexte du litige : à partir de 1990, les entreprises allemandes devaient, dans le cadre du système de paiement électronique, verser à la banque émettrice de la carte une commission uniforme fixée par les associations bancaires pour chaque opération de paiement effectuée avec une carte de débit ou de crédit. Elle s'élevait à 0,3 % du montant de la transaction, avec un minimum de 8 centimes. Un taux réduit s'appliquait aux transactions effectuées dans les stations-service.

Le système était déjà contesté à l'époque. Du point de vue de l'Office fédéral allemand des cartels, un tarif unique fixé par les banques limitait la concurrence. Il a toutefois fallu attendre 2014 pour que les banques allemandes l'abandonnent sous la pression de l'Office de la concurrence. Depuis lors, les frais pour les paiements par Girocard ont baissé.

Outre Rossmann, les plaignants comprenaient des stations-service, le distributeur de chaussures Deichmann et un magasin de bricolage aujourd'hui en faillite. Alors que le distributeur de chaussures s'est vu accorder plus de 352 000 euros de dommages et intérêts, les stations-service n'ont rien reçu. Le tribunal a indiqué que l'une des raisons était que les droits étaient prescrits. Les motifs détaillés du jugement n'étaient toutefois pas disponibles dans l'immédiat.